有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡

青沙公路發生奪命車禍。今日（16日）晚上10時許，警方接獲報案，指一輛輕型貨車及的士沿青沙公路東行，至海麗邨對開時發生相撞，的士一男一女的士乘客被拋出車外，身體多處受傷，當場死亡

根據網上流傳片段顯示，當時輕型貨車及的士沿青沙公路往九龍方向行駛，駛至一個彎位時，輕型貨車懷疑天雨路滑跣胎，失控撞向鄰線的士。的士司機收掣不及，其後猛撼路邊石壆，全車凌空翻滾至少6個圈後始跌落地，而輕型貨車亦翻側十多米始停下。

據了解，車禍衝擊力巨大，的士上一男一女乘客被拋出車外，倒卧路面重傷昏迷，救護員到場後證實兩人當場不治。至於的士司機亦告受傷，由救護車送往醫院治理。涉事輕型貨車司機則沒有受傷，毋須送院，事後由警員帶上警車作進一步調查。

車禍發生後，現場遺下大量車輛碎片及雜物，包括一個行李箱，涉事的士嚴重損毀，車頂凹陷；客貨車車頭亦損毀。

運輸署宣布，現時上址交通繁忙。因交通意外，青沙公路(往尖沙咀方向)近海麗邨的部份行車線現已封閉，呼籲駕駛人士使用餘下行車線行車。