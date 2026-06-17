Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青沙公路奪命車禍│38歲休班消防員生前工作認真 上周觀塘碼頭救回跳海自殺男

突發
更新時間：11:35 2026-06-17 HKT
發佈時間：11:35 2026-06-17 HKT

青沙公路兩死奪命車禍中慘死夫妻，丈夫為姓張（38歲）休班消防員，他加入消防多年，上周三（10日）休班期間，他行經觀塘公眾碼頭時，發現一名男子墮海，奮不顧身跳海救人，成功救回男子一命，他被蠔穀𠝹傷須入院鏠針，無放病假。

阿芹上周救了一名跳海自殺男子。資料圖片
阿芹上周救了一名跳海自殺男子。資料圖片

慘死休班消防員人稱「阿芹」，駐守觀塘消防局，有傳他最近與妻子去旅行。據了解，同袍對他慘死深感悲傷，並讚揚他工作認真盡責，是一名好消防員，有同袍慨嘆：「好可惜」。阿芹與姓黃（35歲）妻子同住牛頭角下邨一單位，他加入消防逾十年。

阿芹生前駐守觀塘消防局。資料圖片
阿芹生前駐守觀塘消防局。資料圖片

上周三（10日）晚上約11時19分，65歲姓楊男子在偉業街一帶對開海面墮海。其間阿芹行經發現情況，隨即落水協助拯救，有途人將水泡拋落海面，並報警求助。水警及消防接報後迅速到場救援，將楊男救起，由水警輪送往觀塘公眾碼頭後，清醒由救護車送往醫院治理。阿芹其後亦感不適，同樣獲送院檢查。

相關新聞：觀塘偉業街老翁墮海 休班消防落水救人 雙雙送院治理

相關新聞：青沙公路奪命車禍｜車隊的士與客貨車相撞釀兩死 Big Boss Taxi：提供行車紀錄 配合警方調查

相關新聞：有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡

相關新聞：青沙公路奪命車禍│的士2乘客拋出車外慘死 客貨車男司機涉危駕被捕

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
01:28
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
6小時前
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
3小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
18小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
16小時前
00:32
有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡
突發
14小時前
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-16 10:48 HKT
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆有原因獲讚顏值高
03:47
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高
申訴熱話
6小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
22小時前
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
21小時前
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
飲食
20小時前