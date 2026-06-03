Save Lily｜鄰居指Danny母懷孕時「好大個肚」會打招呼為人「幾好」

43歲姓曾男子與39歲姓關女子報稱兩個月前在家中誕下男嬰Danny，惟兩人以宗教或私隱為由，拒絕提供DNA樣本證明血緣關係，令Danny至今未獲發出生證明，成為無身份兒童。兩人涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕，至今日（3日）早上繼續被扣留調查。

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今早《星島頭條網》記者到訪曾男位於秀茂坪邨的公屋單位，單位沒人應門。鄰居表示，以往曾見過關女出入單位，「有同佢打招呼，佢幾好㗎。」鄰居又稱見過懷孕關女，「好大個肚」，曾招呼關女到家中食生果。但近兩月已不見曾男及關女，「男有講過自己有宗教，但唔知咩宗教。」

曾男住過的秀茂坪邨公屋單位今早無人應門。劉漢權攝

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