Save Lily｜Danny 父宣稱宗教理由拒驗DNA 管浩鳴感「匪夷所思」：無咩聽過呢樣嘢

一對男女報稱兩個月前在家中誕下男嬰Danny，惟兩人以保護私隱為由，拒絕提供DNA樣本證實血緣關係，加上女方未有任何產前或產後就醫紀錄，導致男嬰至今仍未獲發出生證明，涉事宣稱是父母的男女因涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕。立法會福利事務委員會主席管浩鳴今日(3日)接受電台訪問時表示，Danny目前暫時交由社會福利署監管，當局亦正為其申請兒童保護令，相信現有措施已足夠保障男童的福祉。他強調，目前首要任務是確保Danny獲得最好的照顧，而事件中自稱是男童父母的種種行為與一般社會常理存在極大落差，令人懷疑他們是否適合繼續撫養該名男童。

拒驗DNA及欠缺產檢紀錄惹疑

針對該對男女以宗教或私隱為由拒絕進行DNA測試，導致確認男童原生關係的工作陷入僵局，管浩鳴對此直言感到「匪夷所思」。他指出，提取DNA並不一定要透過抽血等介入性方法，採集口腔唾液同樣可以檢驗，「用宗教理由唔畀驗DNA，我又無咩聽過呢樣嘢」。此外，他引述保安局局長鄧炳強的說法，指該對男女完全無法交代任何證明文件，包括產檢紀錄，甚至連一張懷孕照片也無法提供。管浩鳴認為，若連最基本的證明也無法交出，當局絕對有充分理由懷疑他們是否適合擔任父母。

在家分娩風險極高違背常理

對於該名女子聲稱在家分娩比在醫院更為安全的言論，管浩鳴批評其想法奇怪且不合常理。他解釋，雖然現行法例並未明文禁止在家分娩，以涵蓋部分孕婦因意外或突然作動而在家產子的情況，但一般市民若遇上意外在家分娩，理應會第一時間報警求助並即時送院。

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缺乏產檢與支援 恐釀分娩致命危機

港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強醫生在同一節目表示，在缺乏醫療支援的家中分娩風險極高，若生產過程不順利，例如出現嬰兒頭部卡住等難產情況，隨時會導致嬰兒缺氧。過往亦曾有在家產子的危險案例，因環境衛生欠佳導致細菌感染，甚至發生嬰兒掉落地上或跌入洗手間等意外，從而引發嬰兒缺氧、低溫、血糖過低等危機。此外，產婦在沒有支援下分娩，亦面臨子宮收縮不良及大出血等隨時危及生命的風險。

延誤跟進黃疸問題 恐致永久腦病變

除分娩過程的即時危險外，初生嬰兒錯失早期的健康監察亦會帶來長遠的嚴重後果。葉栢強解釋，初生嬰兒出現黃疸在南方中國人中非常普遍，一般生理性黃疸只需在醫院照燈便可處理；如患有先天性膽管閉塞等嚴重情況，延誤治療的後果將不堪設想。若嬰兒未能及時接受檢查及治療，嚴重的黃疸會引發腦病變，導致永久性傷殘，部分個案甚至需要進行洗血或緊急手術；若數周後才發現嚴重肝臟問題，更可能造成永久性的肝硬化及肝功能失調。

拒絕按時接種疫苗 大幅增加傳染病風險

針對涉事嬰兒至今未接受任何醫療程序，葉柏強教授對其缺乏疫苗保護表示極度擔憂。他表示，初生嬰兒及時接種卡介苗及乙型肝炎等疫苗能有效提供抗體保護。若嬰兒延遲數月甚至拒絕接種，其缺乏抗體保護的時間將會拉長，感染麻疹或乙型肝炎等傳染病的風險會大幅增加。



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