Save Lily︱Danny被送往醫院檢查 社署正向法庭申請保護令
更新時間：20:42 2026-06-02 HKT
發佈時間：20:42 2026-06-02 HKT
發佈時間：20:42 2026-06-02 HKT
「Save Lily事件」備受關注，一對港人父母於2023年底在瑞典非法居留期間，2歲次女Lily被當地社福局強制看管。他們其後回港，並在港誕下幼子Danny，惟兩人拒絕入境處的DNA檢測要求，令已滿兩個月的幼子至今仍未辦理出生登記，成為無身份嬰兒。保安局局長鄧炳強今日（2日）表示，警方以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人。
社署：以兒童最佳利益和身心健康為首要考慮
社署回覆《星島頭條》查詢時表示，社署正向法庭申請保護令，以保障當事兒童福祉。社署保護家庭及兒童服務課一直與相關部門緊密聯繫，並採取聯合行動，已於今日將當事兒童護送到醫院接受檢查及評估。社署會與相關人士進行多專業會議，以兒童的最佳利益和身心健康為首要考慮，為其訂定合適的福利計劃。
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