Save Lily︱Danny被送往醫院檢查 社署正向法庭申請保護令

「Save Lily事件」備受關注，一對港人父母於2023年底在瑞典非法居留期間，2歲次女Lily被當地社福局強制看管。他們其後回港，並在港誕下幼子Danny，惟兩人拒絕入境處的DNA檢測要求，令已滿兩個月的幼子至今仍未辦理出生登記，成為無身份嬰兒。保安局局長鄧炳強今日（2日）表示，警方以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人。

社署：以兒童最佳利益和身心健康為首要考慮

社署回覆《星島頭條》查詢時表示，社署正向法庭申請保護令，以保障當事兒童福祉。社署保護家庭及兒童服務課一直與相關部門緊密聯繫，並採取聯合行動，已於今日將當事兒童護送到醫院接受檢查及評估。社署會與相關人士進行多專業會議，以兒童的最佳利益和身心健康為首要考慮，為其訂定合適的福利計劃。

相關新聞：

宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人

Save Lily｜Danny父稱不願做DNA測試非拒絕：政府需保障私隱權 拒公開宗教信仰

宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人

Save Lily︱孫玉菡：社工多次登門造訪、等到深宵均未能接觸該對父母 終以電郵取得聯絡正安排約見