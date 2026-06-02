宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人

港人夫婦於2023年底在瑞典非法居留期間，2歲次女Lily被當地社福局強制看管。夫婦其後回港，並在港誕下幼子Danny，惟兩人拒絕入境處的DNA檢測要求，令已滿兩個月的幼子至今仍未辦理登記，成為無身份嬰兒。夫婦近日開設社交專頁「Save Lily」爭取讓Lily回港。

宣稱Danny 母親未能提供任何產前檢查紀錄等

保安局局長鄧炳強今午（2日）表示，警方剛在長沙灣區找到Danny及其自稱父母的二人，Danny將送去醫院檢查，而其宣稱父母的兩人因疏忽照顧兒童罪被捕。他指，該兩名自稱父母的人於較早前與入境處聯絡，宣稱Danny是其家中生產的兒子，當局其後要求他們提供證明，惟該名自稱母親的人暫時仍未能提供任何產前檢查的紀錄、妊娠期的照片、帶小孩去醫院檢查的紀錄等，且拒絕提供DNA比對。

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未有為兒子作身體檢查 明顯屬疏忽照顧兒童

他指，為了嬰兒的福祉為出發點，會先將Danny先送去醫院檢查再作調查，又稱想像到為人父母，嬰兒出生後應先去做身體檢查，連這個都不做，明顯是疏忽照顧兒童。他表示，今次行動是保安局及勞福局，聯同警隊、入境處及社署組成專班，經調查後尋回事件中的三人。

他希望宣稱是Danny父母的人，能盡快提供證據證明是Danny的父母，若未能證明，可能要想後續情況如何處理，包括是否需要社署根據法例去介入等。至於會否要求對方必須交出DNA比對，鄧表示要根據法律情況作出工作。

自稱Danny父親的人，早上曾於電台節目上稱，事件主責在政府，他只是保障私隱權拒絕交資料。鄧炳強強調，今次事件與私隱無關，重申正常父母在嬰兒出生後都會關心其身體狀況，需要作檢查，這些都不做明顯是疏忽照顧兒童。

記者：郭詠欣

攝影：汪旭峰