屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人

屯門市廣場昨晚（15日）上演驚心動魄的生死一刻。一名有黑社會背景及毒品案底的34歲越裔本地男子，神情木然地於DONKI超市廚房奪取利刃，隨後在鬧市街頭瘋狂揮舞，更於千鈞一髮之際挾持並欲襲擊一名無辜女途人。衝鋒隊警員在多次警告無效及施放胡椒水劑後，果斷連開兩槍，一發子彈貫穿疑犯身體 ，最終將其制服送院，惜告傷重不治。警方事後於現場店舖的牆壁上檢獲一顆子彈頭，又在疑兇身上發現懷疑「冰」毒及伸縮棍。

約17:00｜疑兇現身區內 殺機附悄然而至

1月15日(周四)下午的屯門市廣場，就如平日般遊人如鰂，但令人意想不到的是，喧鬧如常的廣場內殺機悄然而至。據目擊者稱，34歲越裔本地男子在案發前兩小時，已現身距離屯門市廣場10至20分鐘步行距離的大興邨街市，並在期間自言自語，神情有異。換言之，早在大約下午5時，疑兇已在區內徘徊出沒。

19:08｜闖DONKI奪刀行兇 神情木然如入無人之境

約兩小時後，這樁驚心動魄事件更由一場詭異的奪刀行動揭開序幕。晚上7時08分，屯門市廣場DONKI超市內一處售賣燒番薯及關東煮的小食檔廚房，黑衫男職員正埋首清洗用具，身穿白衫、戴口罩的疑兇突然從後門潛行進入。

從流出的監控片段可見，疑犯動作鬼祟但神情木然，他完全無視身旁的職員，迅速奪走一把長約12吋的牛肉刀。職員驚覺工具被盜後一度追問，惟疑犯已施施然攜刀離開現場。超市方面隨即於7時10分向警方報案。

在這段期間，有人拍到疑兇手在廣場附近，當街手持利刀揮舞，口中喃喃自語，似在罵人，又似在傾訴甚麼，此時已有不少途人察覺不妥，駐足離遠觀望，神情緊張。

19:10｜鬧市揮刀瘋狂追逐 途人與利刃擦身而過

7時13分，警方接獲多名市民報案，指該名男子正持刀在商場地下及屯匯街一帶遊蕩揮舞。現場一度陷入極大恐慌，大批市民尖叫奔逃。目擊者楊少年憶述，當時他正與女性友人踩單車經過，疑犯在他身邊舉刀揮動，刀刃距離他僅有約2至3厘米的驚險距離，「感覺把刀就在我右邊」。兩人驚見疑犯欲舉刀施襲，即全速踩車逃離現場。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒在記者上詳細講述期間情況，指警方晚上約7時10分接獲市民報案，一名可疑男子在屯門市廣場的商店內取走一把刀，衝鋒隊人員到場，在屯門市廣場附近的屯匯街，發現這名男子手持一把12吋長的刀向多名途人揮舞，造成恐慌，令途人爭相走避，警員向男子發出口頭警告無效，然後發射一發胡椒水劑，但男子未被制服，反而逃向商場另一出口。

19:18｜挾持女途人欲施襲 衝鋒隊果斷開兩槍

在商場地下位置，疑兇從另一個出口跑出，當時大批廣場內的市民湧出奔逃，場面極度混亂。有片段顯示，兩名女子在混亂中失足倒地，疑犯突然發狂，衝向其中一名無辜女途人並將其挾持，更舉起牛肉刀準備刺向女子。警員再次向男子發出警告，但同樣無效，兩名衝鋒隊警員於是分別向男子各開一槍，男子中槍倒地被制服，警員亦迅速救回女途人，並即時為男子急救，並後將他送往屯門醫院搶救。

20:47｜疑兇傷重不治 身上檢獲懷疑「冰」毒

疑犯分別胸口及右肩中槍，應聲倒地，警員隨即衝前救回該名輕微擦傷的女途人，並即時為中槍男子進行急救。現場遺下一把12吋長牛肉刀、大灘血漬、子彈頭及救護員留下的包紮紗布。疑犯由救護車送往屯門醫院，延至晚上8時47分證實死亡。

一顆子彈貫穿疑兇身體 再射中店舖外牆

據警方消息，醫生在疑兇體內發現一粒彈頭，而開槍位置店舖外牆有一個子彈窿，現場遺下兩枚彈殼。換言之，其中一顆子彈射中男子後，貫穿了他的身體，再射中店舖的外牆。

由於案情重大，警方在深夜召開記者會講述案情，指死者為本地男子，有黑社會背景及毒品案底，據悉與家人斷絕聯絡多月。警方在其斜孭袋內檢獲一包毒品及一支伸縮警棍，不排除犯案時受毒品影響。

屯門警區副指揮官黃浩翰強調，開槍決定絕對符合警方使用槍械指引，是在別無選擇下拯救了無辜市民的生命。案件目前交由新界北總區重案組跟進，將進一步調查死者的精神狀態及犯案動機。

據報，34歲越裔男疑兇曾任職地盤工，以前與家人同住大興邨，其後遷出，已與家人斷聯多月。