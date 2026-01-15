屯門開槍．有片｜疑犯詭異潛入DONKI廚房取刀 無視職員一臉木然離開

屯門市廣場今晚（15日）驚傳槍聲，一名持刀男子在商場內橫衝直撞，更一度挾持途人作人質。警員趕抵現場後在警告無效下連開兩槍，將疑犯擊斃。隨着案發前驚險片段流出，顯示疑犯曾潛入DONKI超市廚房奪取牛肉刀，其間神情木然，行徑詭異。

鬼祟潛小食檔廚房 旁若無人取走牛肉刀

案發前夕的監控片段顯示，今晚7時08分，DONKI超市內一處售賣燒番薯、關東煮的小食檔廚房，一名男職員正開水喉清洗用具。此時，一名身穿白衫的男疑犯突然從後方門口鬼鬼祟祟闖入，他無視職員存在，如入無人之境，在廚房內隨手取走一把牛肉刀便施然離開。

片段中見疑犯神情木然，職員在驚覺利刃被取走後曾大聲追問，惟疑犯未有理會。涉事小食檔在案發後已即時停止營業，由警員駐守並拉起封鎖線。

揮刀徘徊商場地下 兩女失足險成刀下鬼

及至晚上7時13分，警方接報指一名白衫漢手持牛肉刀在商場地下及街頭徘徊。從多段社交平台流傳的影片可見，當時商場內大批市民驚見刀手，驚慌尖叫倉皇逃命。其間兩名女子混亂中失足倒地，疑犯一度迫近，其中一人險遭利刃斬中，幸及時爬起死裡逃生，場面極度驚險。

警員持盾牌等裝備迅速趕至現場，在商場地下位置與疑犯對峙。消息指，刀手當時情緒激動，突然發狂挾持一名女途人，威脅其性命安全。在場警員見情況危急，果斷開出兩槍擊中疑犯。

疑犯身藏「冰」毒不治 現場遺大灘血漬彈頭

疑犯中彈後當場倒地昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救，惟延至晚上8時47分證實不治。至於該名被挾持的女子幸無受傷，清醒送院檢查。

現場所見，開槍位置地上留下一把涉案牛肉刀、大量鮮血及醫護人員留下的紗布。警方其後在現場搜索到一顆彈頭，並在死者身上檢獲懷疑「冰」毒及一支伸縮警棍。目前警方正封鎖涉事超市及商場一帶進行取證，正深入調查疑犯行兇動機是否與藥物影響有關。