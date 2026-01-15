屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 

屯門市廣場今日（1月15日）晚上一名男子持刀，挾持女人質，被警員開槍擊斃。據了解，涉案男子34歲越南籍，持香港身份證，有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等多項案底，警員在其身上檢獲一袋約一公斤冰毒及伸縮棍等。警方將於晚上11時15分見記者，交代案件詳情。

記者晚上商場所見，大批警員在場，拉起膠帶封鎖現場蒐證，氣氛緊張。開槍位置位於商場一門口，警員用膠帶將兇刀、子彈殼等圍起，以待進一步鑒證；現場地面血跡斑斑，大批急救用品散落一地，如膠手套、綳帶等等；也有一個動漫公仔留在現場，相信是市民慌忙走避時所跌下。大批街坊圍觀現場，有商場保安協助維持秩序。

相關報道：屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治

相關報道：屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房持刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍驚險救回女人質

相關報道：屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑