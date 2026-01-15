Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則

突發
更新時間：00:03 2026-01-16 HKT
發佈時間：22:46 2026-01-15 HKT

屯門市廣場周四（1月15日）晚上7時許一名男子從Donki小食檔廚房偷走一把刀後，於街上徘徊揮刀，更挾持女人質，被警員開槍擊斃。警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。

相關報道：屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治

警方表示，男子有黑社會背景及案底，身上有毒品，不排除犯案當時受毒品影響，正向家人進一步了解其精神狀況；被挾持女子亦輕微擦傷，送院治理。警方強調，警隊對警員使用槍械有嚴格指引，新界北衝鋒隊人員因事件嚴重性，選擇即時戰術性介入，在沒有其他選擇下使用槍械，拯救了無辜女途人性命，疑犯亦是身體最大部分中槍，絕對符合使用槍械要求，強調開槍決定並不容易。

警方：別無選擇下開槍 拯救了無辜女途人性命

警方表示晚上7時10分接報，指一名可疑男子在屯門市廣場拿走一把刀，其後在屯匯街發現涉案男子，他揮舞12寸長刀，市民爭相走避。警員警告無效，發射一發胡椒水劑。他隨即進入商場，從另一出口步出，並舉刀企圖襲擊一名女子。警員再次警告無效，兩名警員各開一槍制服男子，並救回女子，隨後警員即為男子急救。

男子胸口及肩部中槍，送院後最終不治，確實致命傷為何仍待檢驗。警方提到，其中一發彈頭在男子身上被發現，另外現場食肆一幅牆壁亦發現一個子彈孔，現場亦發現兩個子彈殼。

相關報道：屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房持刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍驚險救回女人質

相關報道：屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑

相關報道：屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼

 

