屯門開槍｜單車少男少女與持刀漢擦身而過 睹疑犯欲舉刀施襲全速踩車逃走

屯門巿廣場15日(周四）發生警員開槍案，一名越南籍男子持刀揮舞，企圖挾持女途人時被警員擊斃。案發時，現場有大批巿民倉皇逃命，有父母急抱幼童狂奔，其中一對踩單車男女少年與持刀漢擦身而過，「僅2至3cm(厘米)距離，把刀在我右邊！」疑犯欲舉刀施襲時，2人即全速踩車逃走，避過一劫。

姓楊少年憶述驚險一刻仍猶有餘悸，他當時與姓龔少女友人踩單車經過屯門市廣場，「我哋由小巴站踩單車過來，見到有條友攞住把刀揮舞」，楊透露當時跟疑犯距離十分近，僅有幾厘米、相距約一隻手掌位。疑犯在他身邊舉刀揮動，「把刀就喺喺我隔籬經過，見佢舉起把刀想斬人」，他與龔女立即踩車逃離現場，「當時好驚，踩得好快‥‥‥踩車避開咗佢」。

楊指持刀男子似精神有異，當時並沒有說話，「好似傻傻哋，想攞把刀斬人」。同行姓龔少女則表示，見到刀手神情有異，拿着利刀揮動，「我唔知點做即刻推單車跑。」及後2人及其他友人返回現場，見到疑人已被警員開槍制服。他們異口同聲表示，日後若遇到相同事件，「好遠見到就跑走，唔敢走近」。

另一名在附近大家樂快餐店用膳的陳先生表示，事發一刻他與友人正在店內點餐，中途突然間聽到有好多人尖叫，期間更傳出兩下疑以槍聲。店內食客及商場途人聞聲立逃生，「半間大家樂嘅人都衝咗出去。」另有目擊者表示，事發期間現場有人大叫「斬人」，情況一度混亂，大家都急步跑向出口，一陣騷動後，得悉警方己制服疑人，現場才平靜過來。