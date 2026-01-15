Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑

突發
更新時間：21:33 2026-01-15 HKT
發佈時間：21:05 2026-01-15 HKT

屯門市廣場今日（1月15日）有警員連轟兩槍，擊斃持刀男子。網上流傳事發另一角度天眼片段，更清晰拍攝到開槍一刻。可見當時疑犯扯跌一名女途人作人質，手起刀落企圖插向人質。千鈞一髮之際，頭盔警開槍制服疑犯，疑犯隨即痛極倒地。其餘警員亦立即將女人質扯開，以遠離疑犯。至於頭盔警開槍後，手指隨即移離扳機，其後便將槍械收入槍袋，

記者晚上商場所見，大批警員在場，拉起膠帶封鎖現場蒐證，氣氛緊張。開槍位置地面血跡斑斑，大批急救用品散落一地，如膠手套、綳帶等等；也有一個動漫公仔留在現場，相信是市民慌忙走避時所跌下。大批街坊圍觀現場，有商場保安協助維持秩序。

據了解，兇徒所持利刃，是從現場附近一Donki廚房拿走。現場所見，相關廚房是Donki的小食檔，售賣燒番薯、雪糕、關東煮等。事後，小食檔已停止營業，有警員在場駐守，並拉起膠帶避免市民進入廚房。

