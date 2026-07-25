星島申訴王 | 直擊葵涌廣場童黨破壞公物趕客走 商戶叫苦：搞到生意慘淡

葵涌廣場向來是年輕人的熱門聚集地，但近日卻有不少市民投訴，指每逢下午時分，便有一群青少年聚集在三樓小食街後方的「TOP世界」區域。他們不時夾雜粗言穢語，甚至惡意騷擾途人和商戶，導致附近店舖生意慘淡。《星島申訴王》經連日追蹤，發現這群青少年有男有女，年齡介乎12至14歲，部分人更身穿校服；從校服款式判斷，他們分別就讀於葵青區內不同的中學。多名商戶直指，這群青少年與場內一名開設冰糖葫蘆店的女店主關係密切，更被他們稱呼為「阿媽」，直指該名女東主正是間接助長這場亂象的源頭。

更多精彩熱話：人人搶考保安牌？準大學生揭暑假預約爆滿 專家教路兩大入行途徑

美食街變「禁區」

《星島申訴王》記者日前到葵涌廣場三樓後側的「Top世界」小食區視察，發現昔日熙來攘往的美食街，如今已有多間店舖相繼離場，剩下不少「吉舖」，場面冷清。採訪當日，記者在冰糖葫蘆店外觀察，店內有四名身穿黑衣的女中學生正在閒聊，言談間不時夾雜粗言穢語，態度旁若無人。

食客M小姐接受訪問時表示，該店長期聚集一批「邊緣青年」，她本人亦曾有過不愉快經歷。M小姐憶述，日前途徑該處打算到附近的壽司店消費，期間只隨意朝冰糖葫蘆店內望了一眼，隨即被數名年約十二、三歲的年輕人惡言責罵，更有人故意用腳將她絆倒。

「無緣無故就被絆了一下，絆到我整個人跳起來，鞋子也飛脫了，他們不但沒有道歉，還站在那邊嘲笑我。」已出來社會工作的M小姐事後猶有餘悸，直言葵涌廣場一直是她成長歲月中的青春回憶，但經此事，她決心以後不會再踏足該處，「他們真的把葵涌廣場搞得烏煙瘴氣，那次之後，我真的非常害怕。」

矛頭直指「冰糖葫蘆」老闆娘

據附近商戶指出，這批青少年之所以有恃無恐，全因背後有「後台」撐腰。眾人不約而同將矛頭指向巷內一間「冰糖葫蘆」店，指控該店老闆娘薛小姐儼如「大姐大」，長期扮演「收留者」的角色，更被這批青少年稱呼為「阿媽」。她不僅讓這些青少年經常聚集在店內，更任由他們在三樓一帶流連生事。

附近商戶對這位老闆娘頗為忌憚。壽司店東主郭先生直言：「他們整群人站在這裡，阻礙客人光顧，有時更大聲叫囂、四處奔跑，生意必定大受影響。」他進一步指出：「他們每次來，都會被招攬進去（冰糖葫蘆店）」，暗示雙方關係密切。

正對著該店的蝦湯麵店及蜆湯店更是深受其害。蝦湯麵店負責人李先生向記者展示閉路電視片段，指這批青少年曾在店外大肆搗亂：「一群人衝進來，亂扔『雪糕筒』等雜物，甚至把防煙門都砸開了，弄得滿地狼藉，非常擾民！」他無奈表示：「我們每個月花萬多元交租，現在卻眼白白看著這裡變成他們的遊樂場，甚至還有人在後巷打架。」

蜆湯店老闆娘阿寶亦控訴：「他們會大聲喝止我們的客人，叫人『不要吃了』；經過店舖時，又揚言要糾集人馬，自稱是某三合會成員，恐嚇說要叫『大佬』來打架。」她強調，在這種惡劣環境下，客人根本不敢帶小朋友來逛街進食。

經營泰式小店的伍小姐則表示，曾遭十多名青少年包圍店舖恐嚇叫囂，這群人更不時在室內違規吸煙。雖然商場管理處、保安及清潔工等都曾對他們的惡劣行為作出投訴，甚至屢次報警求助，但始終未能杜絕這群青少年的聚集與滋擾問題。

更多精彩內容：26歲兒子欠巨債賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家

冰糖葫蘆店主回應事件

《星島申訴王》記者向經營冰糖葫蘆的薛姓店主求證，她自稱是馬來西亞出生的台灣人，定居香港後開店售賣冰糖葫蘆。她承認收留這批青少年，並辯稱此舉是出於愛護他們，「那些小朋友很多都有家庭問題或個人問題，他們很開心認識到我這位姨姨。」她表示其宗旨是幫助邊緣青年迷途知返，「他們在我店內反而不會出外學壞。」

然而，當記者質問為何這批「小朋友」涉嫌騷擾他人、吸煙及破壞公物時，薛小姐隨即與他們劃清界線：「我沒有見過，我做自己的生意，三尺之內是我的範圍，照顧不了超出範圍的地方。」她更將責任推向警方：「你有本事就多派幾個人過來巡邏，是不是？」

對於被稱為「大姐大」及指控她搞事，她反指自己被針對：「現在針對我，說我殺人放火都可以。從頭到尾我都和他們沒有關係，小朋友認識外面的人，都不關我的事。但是他們要這樣玩，我也沒辦法。」

實際上，葵涌廣場的亂象已引起警方高度關注，連日來更有便衣探員加強巡邏。記者在採訪期間，現場聚集的青少年人數已明顯減少。

薛小姐稱，自己收留街童，是為了他們不在外學壞，但對於他們在葵廣的行為，並非她能控制。

最後營業日聚集200人？

薛小姐亦向記者坦言，自己開業起不斷受到其他商戶的針對。起初大家都有打招呼，不知為何後來大家都針對她。「我賣我的冰糖葫蘆，他們賣麵、賣壽司，根本同我沒有生意的衝突。我很好人的，都會叫那些熟客去附近買點飽肚的熱食。」

事件擾攘多月，薛小姐透露其冰糖葫蘆店將於8月6日結業。消息傳出，附近商戶如釋重負。壽司店東主直言：「離開都是好事，可以安靜一點，休息一下，是好事來的。」泰國菜商戶亦笑言：「當然好，鬆一口氣，希望生意越做越好。」蝦湯麵店負責人更興奮地說：「放鞭炮慶祝！」

不過，薛小姐揚言指8月6日最後一天營業當日，預計有200人到場舉行告別派對，更向記者聲稱「有任何衍生出來的情況，不是她控制範圍之內」。有商戶聞言表示當日不會營業。

《星島申訴王》就葵廣街童聚集滋擾向警方查詢，警方回覆指，警方一直十分重視社區的治安和秩序。葵涌分區會繼續密切留意區內的罪案情況及趨勢，加強巡邏，以防止青少年罪行及其他滋擾行為。

更多現場獨家閉路直接童黨破壞公物照片：

大家對於這宗商場風波有什麼看法，歡迎留言討論。

更多相關熱話：葵廣$13糧尾飯 網民投訴態度差 老闆：「憑良心做」