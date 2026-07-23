星島申訴王｜ 人人搶考保安牌？準大學生揭暑假預約爆滿 專家教路兩大入行途徑

近年不少年輕人在網上分享考獲保安牌的經歷，入行愈趨年輕化。日前有網民擬向警方申領保安人員許可證時，發現7月至8月期間親身遞交申請表的預約已爆滿，懷疑是放暑假的大學生或剛畢業的年青人，預備入行做保安。《星島申訴王》訪問了香港保安學會培訓及專業發展總監馮敏，解開預約爆滿的謎團，並公開在香港考取保安牌照的細節。

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發帖人張同學接受《星島申訴王》訪問時透露，自己是應屆DSE考生，將於今年9月升讀大學。為了在暑假期間賺取外快，他早前已修畢保安課程，準備投身兼職保安工作。然而，當他準備向警方申請「保安人員許可證」時，卻發現今年7月至8月份親身遞交申請的預約名額已全數爆滿，導致領證程序受阻。張先生推斷，此現象反映不少年輕人與他抱有相同想法，正爭相考取保安牌照。

他的帖文在網上引起廣泛關注，累積高達25萬次瀏覽量。不少網民留言認同其看法，認為在經濟環境欠佳的情況下，保安行業已成為大眾爭相入行的「避風港」。

針對預約名額爆滿的情況，香港保安學會培訓及專業發展總監馮敏解釋，親身遞交申請爆滿其實屬正常現象。她指出，過去領取保安牌照往往需時約三個月，主要原因是不少申請人在辦理手續時未能備齊文件，導致需要額外處理，從而拖慢了整體的審批進度。

不過，她補充說明，警方今年已新增了網上申請渠道，有效簡化了流程。透過網上辦理，部分申請人的等候時間得以大幅縮短，目前最快只需數星期至兩個月即可完成手續。

完成20小時保安培訓 可申領保安牌

馮敏坦言，現時愈來愈多人希望考取保安牌照「傍身」。以該學會舉辦的常規保安培訓課程為例，每月10人一班的名額幾乎期期爆滿。她解釋，目前市民主要可透過兩種途徑獲取資格，以便向警方申領保安人員許可證：

第一種是參加坊間的培訓課程。學員需完成總共20小時的政府認可課程（包含16小時面授、3小時自修及1小時考試）。成功通過考試並獲頒證書後，即可申請牌照。

第二種則是報考技能測試。凡年滿18歲並持有香港身分證的市民，可自費100元參加以筆試為主的技能考核；通過測試後，再於保安公司完成16小時的培訓，同樣具備申請牌照的資格。

不過，馮敏強調，雖然近期考牌及有意入行的人數看似增加，但由於本港市場對保安員的崗位需求極為龐大，業界目前依然面臨「請人難」的困境。