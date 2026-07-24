星島申訴王 | 葵廣$13糧尾飯 網民投訴態度差 老闆：「憑良心做」

在百物騰貴的當下，葵涌廣場一間名為「泰風So」的泰式小店，逆市推出僅售港幣$13的「香葉肉碎煎蛋飯」，被街坊形容為「窮人恩物糧尾餐」，大受歡迎。然而，這款超平飯餐近日卻在網上引發熱議，有食客投訴店家態度差劣，呼籲大家「避雷」不要光顧；但亦有大量市民力撐，指這個價錢足夠「包容所有缺點」。《星島申訴王》記者親身前往該店實測和觀察。

網上熱議葵廣$13糧尾飯 網民意見兩極

返工「至在搵食」，不少市民未到月底已要開始節衣縮食。葵廣這間小店的「糧尾飯」，不時會在社交平台被人討論，但同時網上亦有不少人，針對該店服務態度而投訴。有食客不滿地表示，該店「味道又怪、態度又差，建議大家避雷」，甚至直斥店員「態度差到XX」，呼籲市民不要光顧。

然而支持店家的食客，同樣大有人在。有支持者直言，在今時今日的物價下，這個價錢簡直不容挑剔：「這個價錢我可以包容它所有缺點」、「要我叫佢做Daddy都可以！」

記者實試 飯盒份量充足性價比極高

《星島申訴王》記者Sammi以顧客身份上門一探究竟。現場發現餐廳確實提供這款只需$13的「香葉肉碎煎蛋飯」，價錢甚至比市面上的兩餸飯還要便宜。而且老闆娘有問必答，雖然說話內容比較囂張，如記者問及有沒有更便宜的餐點，她回答「你想要再便宜一些？最便宜的了。13元還不夠便宜？」，但態度並不算差。不過當記者嘗試追問有關如何做到這價格及能否賺錢時，她便顯得抗拒地說：「這個問題我不會回答你，因為我回答過很多次。」

記者實測後，覺得老闆娘的回應略顯直率，但態度並未如網上投訴般惡劣。至於食物質素，飯盒拿上手份量十足，裝滿一整盒飯，雖然肉碎份量不算太多，只佔飯盒的四分之一左右，且口感偏乾，但幸好飯底下面全部都是醬汁，吃起來依然香口，加上還有一隻荷包蛋，以$13的價格來說，性價比極高。

而市民對於這款超平飯餐與服務爭議，看法普遍非常務實，市民張太表示，自己平時有光顧，但未曾接觸過服務不好的情況，市民鍾小姐也直言：「對方態度不好，我買完就走，沒有問題，最緊要慳到自己荷包。」

老闆娘澄清非囂張 「憑良心做事」

聽過食客意見後，記者再次上門並表明身份，訪問小店「泰風So」的老闆娘Venus。

面對態度差的投訴，Venus解釋自己並非態度惡劣：「我不是囂張，說了是賣13元，你想我們是什麼態度呢？」對於被指服務需要改善，她直言：「沒有改善，我覺得已經很好。因為你剛才問問題我真不想答。別人會覺得你做到那麼便宜，覺得你很可憐過來買。我不會，亦不需要。」

被問及13元飯餐的利潤與由來，Venus坦言：「其實賺就不會賺很多，有一點。」她解釋，目前主要是靠店內其他貨品如糕點、飲品等補貼。她透露，推出這款便宜飯餐是出於對基層市民的體恤：「現在很多人都是沒有工作，我們趁這個機會出一些便宜的飯給別人，同時也想吸引一些人客。」

雖然價格相宜，但Venus強調食材不會因為便宜而將貨就價。這款飯餐由工作了三年的泰國店員Bobby負責烹煮，他透露：「我們用新鮮豬肉，然後炒了辣椒、蒜頭要搭碎。搭碎後我們要炒香，放泰國的金山醬油、蠔油、雞粉。我們只會用正宗的打拋葉。」她有信心地指，食客能吃得出他們炒出來的飯沒有餿味，因為他與老闆娘，都是憑良心開店。

對於顧客評價，老闆娘Venus抱持豁達態度：「他覺得好吃的，便過來多買幾樣東西。如果覺得不好吃就不要過來。街坊說好，我才好，我沒所謂，我覺得自己的良心對得住自己。」

不知道大家又有沒有遇過什麼有爭議性的餐廳？歡迎留言告訴我們。