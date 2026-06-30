星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家

韓劇《鐵拳教育》全球爆紅，其中一集描述外圍集團滲透網上遊戲，引誘學生沉迷賭博致債台高築、成為犯罪集團傀儡，更連累父母傾家蕩產協助還債，拖跨整個家庭的故事，引起社會熱議。本刊專訪了一名年輕賭徒及一名賭徒母親，分別講述兒子及自己，如何被誘惑及蠶食成為病態賭徒，摧毀整個家，用血淚控訴外圍集團。事實上，社會也要為非法外圍造成的破壞「埋單」，單是政府多年來資助戒賭中心的開支，涉款超過6億元。

「最難接受是為何一個乖仔會變成這樣？毀了自己一生，拖垮了整個家庭。」陳太（化名）說，她與已故丈夫育有一名獨生子阿文（化名），今年26歲。在她眼中，兒子乖巧又陽光。但上屆2022年世界盃舉行期間， 阿文在網上接觸到外圍賭博，起初抱着「小賭怡情」嘗試投注，其後受不住多樣化玩法及鋪天蓋地的優惠誘惑，越賭越沉迷，結果債台高築，欠下約30萬元賭債，由於無力償還，2023年初他哭着向母親尋求幫助。

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陳太坦言當刻難以接受，但愛子深切的她答應代還，每期欠款到期日，她親自轉帳給債主代還債，結果很快還清債項，她說：「終於搞定了，以為個仔已汲取教訓，改過自新。」

可惜不出大半年，兒子重蹈覆轍，再賭外圍輸掉30萬元，這次不僅向銀行借貸，更向高利貸借錢，結果又因無力償還，再次向母親求助。陳太大受打擊，之後接到恐嚇追數電話，住所也兩度遭人上門淋紅油。

正當她籌謀如何處理之際，在點算家中財物時，赫然發現家中的金器、相機、現金，甚至亡夫遺留下來的名錶等值錢東西，早已被兒子變賣，「那刻簡直瘋了，無盡的失望與痛心，徹底打碎我對他的信任。」陳太說。

為還債賣戶口 洗黑錢罪成入獄

可是禍不單行，兒子因承受不了債務及黑社會恐嚇，患上抑鬱症，更甚是發現兒子為「撲水」還債，將個人銀行戶口轉售給不法分子。結果他的戶口被揭發用作洗黑錢而被警方拘捕，最後因洗黑錢罪名成立被判入獄八個月。陳太坦言看着兒子身陷囹圄，自己也很自責，現時兩母子加入路德會青亮中心家人小組接受輔導，助兒子戒賭。她以過來人身份呼籲別人遠離非法賭博。她說：「起初總會有過僥倖、想贏的心態，但當泥足深陷時，根本很難控制自己，結果累死自己。」

25歲的Kelvin，2023年因沉迷網上課金遊戲，欠下20萬元債項，因無力償還遭財務公司追債，被追數公司上門淋紅油。他的家人只能代還約五萬元，其他欠款要自行想辦法，在獨力承受巨大壓力下，精神出現問題，經醫務社工安排入住中途宿舍長達兩年。

Kelvin後來病情稍稍好轉兼需要還債，靠打散工賺取微薄薪金。此時，他經同事介紹接觸了網上外圍賭場賭百家樂，「起初每次賭本約一千元，後來見到網上有不少帖文分享，贏到數十萬元的經歷，好似很易賺錢，加上外圍平台又會出現一些『軍師』教路投注，以為很容易贏錢，於是每次出糧，都會賭外圍百家樂。」然而網上百家樂節奏極快，短時間可連續落注，誘發賭客「追本」心態，更易輸錢。

Kelvin表示，最高峰時曾每注買兩萬元，又曾贏過40萬元，但最後卻因心雄，越賭越大，連本金亦一併輸光，「一開始把賭博當成一個賺錢工具，相信賺大錢就可以還債，結果越賭越輸，越輸越多。」

視賭博為賺錢工具 越輸越多

他坦言，有段時間嘗試遠離外圍賭博，可是只要打開手機通訊軟件，就會收到各類非法賭博的優惠訊息，他承認因受不住引誘，兩三個月後又故態復萌，舊債加新債和逾期未還的利息不斷滾存，至今仍有二十多萬元債項未清，仍然承受巨大財困及還款壓力，家庭關係亦有待修復，需要尋求專業人士幫助。

有學術研究顯示，當賭博活動越容易接觸，參與率及問題賭博風險亦會相應增加，另外在一項有關香港非法賭徒的研究也發現，超過一半屬於中度風險或問題賭博人士，即每兩個有參與非法賭博的人，就有一個有過度賭博問題，反映非法外圍有極高成癮風險。

熟悉外圍運作的阿勇（化名）指出，網上外圍賭博可以令賭仔不知不覺上癮兼欠下巨債，其一是外圍平台二十四小時無休止提供賭博活動，「賭盤玩法很多，起碼有六十種賭盤與體育項目有關，還有電競、虛擬賭場等，總有一樣引到你落搭為止。」

阿勇續說，「先賭後還」更是將賭徒推向萬劫不復的深淵，「外圍莊家會主動提供毋須預先付款的籌碼，讓人產生『不須自己拎錢就能贏錢』的錯覺，直至輸掉巨額後便會遭到暴力追債。」他還透露，外圍莊家開設的網上賭博平台，不受任何監管，不設年齡限制，任何人都可以上去賭，不少更是未成年。

未成年賭徒求助 持續上升

事實上，政府於2003年成立的「平和基金」，旨在資助四間戒賭中心提供預防及緩減與賭博有關的問題，廣泛協助賭博失調人士。據該基金研究數據顯示，2020年至2024年，共有逾六千名賭博失調者接受輔導，其中2024年的求助人數為1500多人，較2023年的1300多人，上升逾50%。未成年的求助數字，亦由2023年起持續上升。有社會學家指出，外圍賭博的禍害不僅累及賭徒及其家人，社會也要為外圍賭博造成的破壞「埋單」。

就在世界盃進行得如火如荼、外圍賭網亦活躍於搶客之時，二十九歲的「港產AV女優」藝人素海霖於上周四在深水埗被警方以涉嫌「推廣或便利收受賭注」拘捕。據悉她近日被揭發為一個外圍賭博網站擔任代言人。隨後她獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。據了解，涉案外圍賭博網站於境外註冊，提供各類體育博彩，亦有老虎機、電子競技等賭博活動。

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