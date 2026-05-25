星島申訴王 | 鍾意打麻將≠爛賭 直擊20歲大學生奪U25麻將菁英盃「少年雀王」

提起打麻將，不少香港人總會聯想到是老一輩活動，甚至將其與賭博畫上等號，不少有心人希望將這門國粹發展年輕化。由香港麻將協會主辦的「香港U25麻雀菁英盃」早前舉行，經過多輪激烈角逐，年僅20歲出頭的參賽者阿輝，從64位選手中脫穎而出，奪得「少年雀王」殊榮。賽事不僅展現了年輕一代對麻將運動的熱情，更成功將麻將的競技本質與賭博行為劃清界線，讓大眾重新認識這項中國國粹。

參賽青少年 打牌動作有板有眼

「香港U25麻雀菁英盃」今年已經是第四屆。賽事採用衛生麻將形式，全程不涉及任何賭博成分，比賽場地亦非傳統麻將館，而是設置於競技遊戲場地之內，營造出正規、公平、專業的競賽氛圍。參賽者年齡介乎16至25歲，全是經過嚴格選拔的年輕選手，從現場觀察所見，他們打牌的動作乾淨利落，摸牌手法堪比資深老手。

由於牌藝切磋不涉金錢，牌局之間參賽者又不時互相點頭微笑，氣氛融洽；當對手打出精彩好牌時，甚至會輕聲讚嘆「好牌！」，充滿體育競技精神。整個賽場，有別於傳統麻將館瀰漫的煙火氣，取而代之是年輕人的歡笑聲和競技的熱烈氣氛。

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中學生參賽者獲母親支持 認麻將有助開發思維

Moses是今屆比賽中最年輕的選手之一，現就讀高中。雖然未能晉級決賽，但他坦言自己「志在參與」，沒有太大失望。他表示打麻將並非賭博行為，而是一項開發思維、培養邏輯的競技運動。他在家人的指導下學會打麻將，親友之間以牌局作為茶餘飯後的聯誼活動，純粹促進感情，從不涉及賭錢。他強調自己讀書非常用功，相信打麻將不會影響學業。

Moses的媽媽亦有到場為兒子打氣，強調打麻將是家族聯誼及親子溝通橋樑。她形容自己思想較開明，會支持兒子的興趣愛好，但她笑稱：「話雖如此，若賭錢輸身家，我當然介意，更重要不要連累我！」

大學校園內以牌會友 從不視為賭博活動

參賽者當中，不少都是大專生。女參賽者阿桃表示，她入讀大學後才開始接觸麻將，大學內不少同學喜歡打牌，她在旁邊看著看著就學會了。她強調，平時和朋友打牌都不會賭錢，最多是輸了請飲汽水奶茶，純粹是聯誼活動。

談到比賽與平時打牌的分別，阿桃認為比賽時「輕鬆中多了一點緊張」。雖然阿桃最後未能成功入圍四強爭奪雀王，但她表示自己不會放棄這個興趣，相反會用更多時間去專研牌技。「比賽中簡直高手雲集，除了運氣，還要策略！我下次一定會繼續參加，目標是打入前三名。」

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四強高手牌桌對決 速戰速決分勝負

進入決賽圈，四強選手神情格外專注。賽制規定，選手可帶入64強淨贏分的一半進入決賽，雖然大家分數叮噹馬頭，但前兩圈各人策略顯然有所不同。冠軍阿輝冷靜沉著，步步為營，確保自己的分數一直領先；唯一女將寶琪則打法進取，屢次搏自摸大牌，力求一擊制勝，但一直未能成事；阿衡與阿傑則以穩定見稱，攻守兼備，不輕易冒進。

一直處於領先位置的阿輝，在最後一圈於改變策略，不論大糊小糊馬上食糊，防止另外三家有人開出大糊扭轉局勢。最後一局，他更在四分鐘內迅速食三番混一色，成功鎖定勝局，穩奪少年雀王殊榮。

搣甩麻將負面印象 健康正面傳承國粹

香港麻將協會會長呂卓仁在賽後表示，協會短期目標是舉辦更多大型比賽，讓香港不同年齡層的市民都有機會參與麻將競技。「我希望大家參加麻將活動時，第一個反應不是去賭錢，而是『我去比賽』。」他觀察到，近年外國越來越流行打香港麻將，當地人將麻將與派對、聯誼活動結合，氣氛非常好，而且不會像港人般抱有麻將等於賭錢的刻板印象。他希望麻將在香港能以健康、正面的形象傳承下去。

他最後補充表示「牌品見人品」，打麻將不單是技術較量，更是品格的考驗，包括如何在順境時不囂張、逆境時不氣餒，才是最難能可貴的修養。麻將能夠訓練思考能力，同時鍛鍊選手如何處理逆境，學會在劣勢中冷靜判斷、沉著應變。這些心態，放諸人生同樣受用。

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