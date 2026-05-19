星島申訴王 | 揭亞洲兩大外圍賭波集團「艇仔」滲透網絡 圖吞世界盃千億注碼

世界盃將於六月中開鑼，球迷引頸以待之際，虎視眈眈的外圍莊家已密謀出擊，負責招攬賭客的「艇仔」，近日滲透各大網絡平台、社交媒體及手機通訊軟件展開新一輪吸客戰。《東周刊》追查發現，目前最活躍及規模最大的兩大外圍賭網集團，均來自亞洲的「長城」（Citibet）及「皇冠」，並且擺明車馬針對本港博彩活動．

記者在外圍賭博集團開設的賭網上，點擊廣告WhatsApp連結，立即可與頭像為「美女」相的「艇仔」直接聯絡。「美女」向記者介紹優惠，聲稱只要在賭網註冊成為會員及充值五百元，即可獲贈一百八十八元「賭金」，增值一千元可獲贈二百八十八元，並可成為VIP貴賓會員。對方又指該平台每天會提供十多場「重心推薦」球賽的投注貼士。記者根據「艇仔」發送的下載連結，以手機點擊一個名為「winlok88」的應用程式，顯示為賭網頁面，可供下注的項目包括體育、賽馬、百家樂、電競等，並註明賭網在歐洲馬耳他和菲律賓擁有合法牌照，客戶若上傳身份證明文件完成實名認證，更享有「每周包賠」福利，即在某一場次投注失利後，可獲返還本金。

另一個「皇冠體育信用版」賭網發放的廣告，「艇仔」亦以不同優惠作招徠，游說記者投注，優惠包括「贏十足、輸九五折」結帳，充值賭金可享有百分之一點六投注回贈，更可以「賒數」下注，只要提交身份證及住址證明的副本或照片，之後可獲得五千元「信用額」，不過賒借的賭本其實只是賭網顯示的現金數值，並非現金。另有「艇仔」開設「二○二六美加墨世界杯（盃）共贏」WhatsApp群組，記者加入後發現有逾四百人在群組內，每天加入人數持續增加。群組管理員指每天會提供不同球賽預測貼士，一旦貼士準確便大肆吹噓，部分「艇仔」也在群組向賭客拉生意。

手機普及投注易 外圍莊家專攻港客

有熟悉外圍賭網運作的知情人士透露， 香港手機普及率超過九成，數字遠超其他國家及地區，成為了外圍莊家的首要目標。境外莊家為吸納更多港客，特設「香港專攻策略」「專設中文客服團隊，二十四小時招呼香港客」

知情人士透露，目前亞洲最大規模的兩個外圍賭網，分別為「長城」（Citibet）及「皇冠」，且衍生有數以萬計針對香港及亞洲地區的分支外圍賭網。其中「長城」專攻香港賽馬活動；「皇冠」則針對香港體育博彩市場，兩個網站特設中文介面，明顯專攻香港及華人市場。兩個外圍賭網吸到的非法投注額也十分誇張，以「長城」為例，該賭網單是二○二一年至二○二二年度就香港賽馬的投注額，高達八百三十億港元，馬會同年的投注額則為一千○五十三億港元，故「長城」的投注額，相等於合法渠道的至少八成。「長城」的投注項目以賽馬、足球及六合彩為三大核心，玩法相比合法渠道為多，「該網在賽馬開閘後，仍有走地盤可下注，加上提供高賠率、現金回贈、無注限、賒數及以虛擬貨幣收付等吸引賭客。」知情人士說。

據了解，「長城」於二○○七年首次在內地涉案，涉案金額達五十億元，二○○九年單月投注額更高達二千八百億元，成為亞洲最大外圍賭網之一。該平台活躍於香港、澳洲、馬來西亞、新加坡、日本、美國、英國等多個國家和地區，其推廣及吸客手法備受爭議，譬如曾以三萬元月薪，聘請KOL開色誘直播，又請KOL在社交平台炫耀名車名錶等，將外圍賭博滲透互聯網世界各個角落。坊間有傳「長城」伺服器設置於境外的塞浦路斯及哥斯達黎加，主腦則隱藏在東南亞。

至於「皇冠」，二○○七年曾被內地貴州警方破獲單月投注額達一千七百億元，是早期最大博彩案之一（馬會前個財年的足球投注額為一千七百多億港元）。該網站最大特色，為金字塔式的代理制度，下線越多，上線抽佣越高，形成「拉人頭」利益鏈。該網站內部組織嚴密，每宗投注交易預先約定暗號；投注只接受電子貨幣形式進行，以致警方要鎖定犯罪證據十分困難。

根據亞洲賽馬聯盟（ARF）理事會一份報告，曾提及外圍賭網急速擴張的勢力，並引用二○一七年十二月香港與內地警方聯手搗破一個跨境外圍賭網集團，行動中沒收了價值一千三百八十萬美元的非法投注記錄、一百四十萬美元現金，並逮捕七十一人，其中大部分資金來自足球和賽馬投注，並透過「長城」及「皇冠 」兩個外圍賭網運作。

而事實上除了兩大外圍集團，預測市場亦圖謀在世界盃期間分一杯羹。有關詳盡報道，請留意今期《東周刊》。

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