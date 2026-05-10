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星島申訴王｜新界西驚現「壞鎖借錢黨」 利用同情心扮舊同學及熟客騙財 5個月內至少4宗

提防騙子
更新時間：17:33 2026-05-10 HKT
發佈時間：17:33 2026-05-10 HKT

屯門及天水圍近期出現「借錢黨」騙徒，騙徒以「鎖匙斷咗」或「電子鎖壞咗」為理由，訛稱是附近街坊或熟客，以扮慘博同情作包裝，成功向路過巿民或小店職員騙取數百至逾千元「開鎖按金」。有受害人被同一騙徒「翻啅」再騙，有網民指同類騙案已於3至4年前出現過，懷疑不止一人犯案。

扮舊同學攀關係二次行騙

最近一宗騙案發生於今年上周四（7日）下午時分，據網友在Facebook群組發帖自述事發經過，當時她途經屯門建生商場外被一名戴眼鏡、戴口罩的肥胖女子攔截，對方自稱與受害事主為同一間學校的學生，並準確說出當年任教的老師姓名及科目，讓受害事主放低戒心。

女騙徒其後聲稱「屋企電子門鎖壞咗」，母親去了英國旅行「唔知幾耐先返」，上網找師傅維修急需繳付按金，苦苦哀求下獲事主同意借出800元現金應急，事主急於接子女放學，未有為意受騙，女騙徒得手後竟再次致電女事主，稱「太夜師傅要收雙倍錢」，再成功讓事主轉帳多900元及40元搭車費予騙徒。其後騙徒食髓知味，佯稱要借多500元搭車及繳交額外費用，被事主生疑一口拒絕，最終對方一借無回頭，合共損失1,740元，慨嘆「覺得自己蠢咗，我仲同佢講快d整番好！」翻查後發現同區不止一人受騙，發文提醒屯門人要小心此騙徒。

騙案在群組激起千重浪，有網友翻查重發之前同類受騙經歷的帖文，較早個案為今年1月份，受害人為屯門一間電腦維修店男店東。一名女子當日走進店內自稱熟客，聲稱家中電子鎖故障，開鎖師傅需收500元按金，答應當晚或延至第二天早上還錢。男東主聽後一時心軟借出500元，最終消失得無影無蹤。

東主黎先生接受《星島申訴王》訪問透露更多細節，形容女騙徒說話技巧純熟，令人感覺「講到好似真一樣」，當時對方留下姓名、身份證號碼及聯絡電話，由於對方得手後曾再致電借錢，電話號碼是真實存在，他一度透過WhatsApp追討還款，對方藉口「無錢」、「入咗醫院遲啲畀」拖延，最終失聯，黎先生事後網上報案，警員跟進發現「佢名同身份證都係假嘅」，最終受害人嫌落口供太麻煩銷案，大嘆「我心諗最多都係俾佢呃$500，點知真係騙案。」

網民指騙徒多次現身區內

屯門食肆「來一鍋」米線店亦成騙徒目標。職員日前接受傳媒訪問時透露，上月30日晚上約10時許，食店已關門下半閘，一名男子躬身進入店內，自稱經常光顧的熟客，訛稱銀包留在屋內，開門時弄斷鎖匙在大門鎖窿，開鎖師傅要求收取200元按金，「之後又話驚唔夠再借多100元。」職員出於信任借出300元，對方承諾「開到門拎到錢就轉頭落嚟還錢」，最終一去無回頭，留下的聯絡電話亦成空號。

涉事食店負責人事後在Facebook專頁發文尋人。「張相係矇咗少少，如果你唔認得你自己，我可以貼張清楚啲！」又提醒附近商舖「見到呢位『聲稱是街坊』嘅『救助』嘅話，幫手提提佢仲有個好心人等緊佢還錢，可以同佢講聲『舊數未找新數免問！』」

不少網民反映曾在屯門馬莎百貨附近及仁愛堂街一帶見過該名騙徒，甚至聲稱三至四年前已遇過同類騙案，最新一次為網民上周五（8日）通報，指該名「騙財女」在置樂小食店出現，企圖借取230元。「她入店時起初只是借工具，話佢間舖開門時有鎖匙斷咗，又趕住開門，電話又留咗喺屋企。」店員隨即記起群組內的通報，及時拒絕，騙徒即事敗逃去。

綜合3宗受害案件及網民通報，有關騙案由今年1月至5月持續發生，至少已有4宗被公開舉報。《星島申訴王》比對兩間受害商店CCTV錄影片段，發現騙徒外型與樣貌並不相似，懷疑企圖以斷匙壞鎖行騙的不止一人。《星島申訴王》在此呼籲巿民若發現有人以同一手法行騙，應及早報警，以免有更多人受害。
 

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

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