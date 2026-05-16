星島申訴王 | 比卡超稀有卡 傳金屬探測器可識別 偷用「抽卡神器」被公審 掀正反爭議

旺角一間售賣動漫卡店舖，日前被人暗中以金屬探測器檢測散包卡款，企圖找到有金屬成份的罕有「閃卡」。店舖負責人接受《星島申訴王》訪問時稱，這種行為會干擾營運和影響店舖聲譽。但有網民就反駁，不少卡舖都以同樣手法先抽起靚卡，認為事前驗卡沒有問題。

該動漫卡店舖位於旺角信和中心，日前在社交平台出帖稱，一名外籍男子趁店員忙碌期間，使用沒有聲響的金屬探測器，測試一批比卡超的散包卡款。帖文又指，為保障顧客，該店已將曾被測試的散包卡全數銷毁，並揚言會向警方報案。

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買散包卡出動到金屬探測器，引起網民熱烈討論。原來每包散包內有5張卡，售價數十元；客人購買散包卡，猶如抽盲盒，有機會抽到藏有炒價過萬的罕有閃卡，亦有機會全是沒價值的R卡。由於罕有閃卡都含有金屬成份，所以有人就想到使用金屬探測器，增加抽到靚卡的機會，這一招在海外已流行一段時間。

店主斥有備而來 對其他人不公平

涉事卡舖負責人梁小姐，接受《星島申訴王》訪問時表示，之前沒見過該名外籍男子，但聽聞他曾在其他卡舖出現。梁指出，知道會有人用這方法，去檢查散包卡有否靚卡，「散包卡有5張和7張兩種，他們只會向5張款式落手，因為7張款式每包都有閃卡。」

梁小姐透露，他們的手法是將金屬探測器貼着散包卡的包裝袋，「由於可以調較敏感度，如調高了，就算沒有接觸也可探測到。但不可以調得太高，因四周環境都有金屬物體。」她覺得涉事外籍男子，這次是有備而來，「因為他事前已將探測器調較至靜音。」她指用這種手法揀靚卡，對其他守規則的客人不公平。此外，她說事件對店舖聲譽有影響，「可能有人會覺得，這間舖的散包卡，可能都被人探測過，都是最普通的R卡。」

除了已向警方備案，梁小姐指日後會向店員加強培訓，亦會增加人手留意店舖情況，「散包卡價錢不高，亦不擔心被偷，只是不想再有同類事件發生。」她在事後銷毁了被探測過的散包卡，損失大約1000元。

事件曝光後，引起大批卡迷討論。有網民指涉事男子「又冇刑毀又冇偷，可以告啲咩？」不少網民更反指，有卡舖都會事先以金屬探測器檢查散包卡，如發現靚卡就收起。

究竟卡迷購買散包卡前，先用金屬探測器驗貨，有否觸犯法例呢？大律師陸偉雄表示，消費者購物前有權檢查商品，「例如買勞力士，可能會有客人帶備一些儀器去驗真假。」陸指最好的做法，是店方先定下規則，禁止客人使用金屬探測器去掃卡，「如果客人偷用，等同破壞合約，可報警處理，警方會因應證據和客觀環境，考慮是否控告。」

至於店方先用金屬探測器去抽起靚卡，再對客人聲稱散包卡會有靚卡的話，陸偉雄指店方這樣做會違反商品說明條例，因為出售貨品與陳述不符，「執法部門更會考慮其他因素，看看有否涉及欺詐。」

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