星島申訴王 | 北角地舖停電三周 投訴無門損失逾20萬 東主：好似皮球被人踢來踢去！

北角一間地舖餐廳，4月下旬因電箱故障，至今仍未有部門負責維修事宜。東主Y小姐連日在業主、立案法團、管理處，以至機電工程署、港燈等多個部門之間奔波求助，但一眾持份者在責任上出現分歧，均表示與自己無關。Y小姐估計損失高達20萬元。

Y小姐向《星島申訴王》記者表示，她的餐廳在4月21日營業約兩小時後，店內大部分高功率電器突然斷電，包括雪櫃、冷氣、蒸爐、通風系統、熱水爐、洗碗機，以及收銀系統和網絡設備，僅有部分照明、一部冷氣及一個急凍雪櫃仍能運作。

她無奈地說，由於餐廳無法正常生產食物，當日已決定暫停營業。同一樓層的另一間雜貨店，亦出現類似情況。

Y小姐補充指，過去兩年租用該舖位期間，類似的大廈供電問題已發生三至四次，每次均由業主立案法團或管理處安排維修，然而今次情況明顯不同，各方似乎對維修責任出現重大分歧。

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東主：個個部門都搵過 但無人話到事

在停電後的三星期內，Y小姐先後聯絡多個相關單位，但得到回應均指向其他單位，令她儼如人球。管理公司最初回覆較為被動，及後以書面形式回覆，指涉事的保險絲損壞，屬於涉事商戶，並非大廈公共設施，因此管理公司不應承擔維修責任。

另一方面，Y小姐多次聯繫業主，但業主方由某物業管理有限公司作為代理人，負責收租及一般事務聯絡。物業公司表明確表示今次事件屬於大廈供電系統問題，並非業主單位內部設施故障，因此應由大廈管理處或業主立案法團負責維修。

去到業主立案法團求助。Y小姐表示，今次事件中法團主席未有直接介入，未獲具體回應。

此外，港燈應業主代表要求曾派員到場檢查，確認對大廈的外部供電正常，電力有輸送至大廈，問題屬於大廈內部的電線槽或電箱裝置，因此不屬港燈維修範圍，建議Y小姐聯絡機電工程署。機電工程署亦有派人檢查，雖然通知書已經發出，但並未明確指定由哪一方負最終維修責任。

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自行聘請電工檢查 因安全隱患暫時斷線

為求早日解決問題，Y小姐自行聘請公證行及註冊電工進行詳細檢查。檢查結果顯示，損壞的電箱內出現水氣，成因未明。註冊電工明確表示，在電箱存在水氣的情況下，貿然維修具有相當危險性，最安全做法是整幢大廈暫時斷電，方可進行維修。然而這一舉動遠超商戶可決定權限，必須由大廈管理方、法團、業主，以及相關政府部門協調。

此外，該電箱位於後樓梯走火通道，屬舊式電箱，若情況持續惡化，不排除有火警風險。公證行及電工已建議涉事商戶為安全起見，完全截斷店內電源，Y小姐亦已配合。

停業損失逾20萬 不斷周旋感疲倦

Y小姐表示，截至今日，餐廳已停業三星期，每日損失連同營業額、工資、食材損耗等估計約1萬元，累計損失已超過20萬港元。由於無法確定何時能夠復修，員工查詢復工安排時，亦無法給予明確答覆。她無奈地說，無論如何軟硬兼施、周旋在多個部門溝通，對方都只是表示「處理中」，最無助的是根本不知道可以找哪個部門解決問題。各方的說法形成一個無法打破的循環。

截至發稿前，《星島申訴王》已分別向涉事管理處、業主代表及機電工程署查詢，暫時未獲回覆。

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