星島申訴王｜昔日潮流勝地 淪陷變「死場」 商戶變招自救 靠小紅書獲「免死金牌」

內地五一黃金周為香港帶來大量旅客人流，但部分昔日人來人往的商場，卻未能受惠其中，顯得冷冷清清。《星島申訴王》記者Bubble近日走訪本港多個昔日潮流集中地，直擊多區商場淪為「死場」的現狀，並找來部份租戶拆解本地消費前景轉變的趨勢，以及如何變陣求存。

記者Bubble首先到訪位於尖沙咀的利時商場。該商場在90年代曾是香港潮流文化的領頭羊，但記者發現現時該處「冷冷清清」，多間商舖位置丟吉待租，人流亦是大不如前。據商店分享，租戶把這裏當作貨倉，主要依賴網店經營，來維持收支平衡。

隨後，記者轉往炮台山的富利來商場。該商場雖然數年前曾進行翻新，初期成功吸引不少小店進駐，但最終亦未能力挽人潮。現場場內隨處可見空置的商舖店，甚至有不少店舖貨物也棄置在店內，僅剩下自提點及僱傭中心維持運作，成為名副其實的「死場」。

昔日潮流指標淪死場 小商戶靠網絡吸人流

雖然港人消費習慣改變，令昔日的「潮流指標」商場淪為死場，但仍有部分商場及店舖在逆境之中試圖把握新潮流，期望透過改變營運策略在死局中尋找生機。例如一些旺角的商場憑着店舖自救，便是另一番景象。

主售潮流玩意的千日匠店員Kiki表示，店舖堅持在日本取正版正貨，並搜羅不少冷門產品，令客人大讚「貨物是很特別的，其他地方或店舖不一定可以購買」。加上他們積極利用社交平台推銷年輕人喜歡的盲盒及玩偶，成功吸引人流。

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此外，更有商場針對客源進行徹底轉型。有原本售賣電腦產品的商場，近兩年幾乎全層改為銷售照相機、照相紙及膠卷等。Five 1 Store店員彤彤表示，受惠於香港攝影器材的價格優勢，不少內地人特別前來入貨，消費佔整體七成至八成。

同場的順星數碼創辦人Tony表示，為了配合及吸引內地客到店消費，目前在「小紅書」經營擁有約六萬名粉絲的帳號，並提供專門為內地客而設的服務，保養維修及零件更換。他估計，這套針對性策略，令生意額較過去兩年激增五成。

對於這類「死場」自救策略，大家又有甚麼看法？歡迎留言討論。

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