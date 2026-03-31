星島申訴王｜港女1.6萬租「靚裝」單位中伏　經常停電天花漏水 死約期點自救？

租樓不慎隨時變成噩夢！有租客以月租1.6萬元租住油麻地一個251呎「靚裝」單位，豈料入住後接連遇上停電、水質發黃和熱水爐損壞等情況，其後樓上裝修又鑽穿天花，令其單位結構出現安全問題，幸好能在死約期內解約，形容首次租屋經歷「大伏」。該租客接受《星島申訴王》訪問時表示，地產中介曾多次協助解決問題，自己發帖是想提醒其它人選擇租盤時要小心檢查。

Kate去年6月以月租1.6萬港元，租下一個位於油麻地、面積251呎的「靚裝」單位。她憶述，看房時覺得內部裝修不錯，加上當時市場上租盤不多，因此很快便決定承租。然而，噩夢在她搬入後正式開始。單位不僅每星期會停電一到兩次，食水水質也出現問題，即使安裝了濾水器，過濾後的水在一兩天內仍會變黃、變黑。Kate曾多次向業主反映，並請來師傅檢查，但問題始終無法解決。

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單位停電天花漏水 現結構及安全問題

更嚴重的是，樓上單位進行裝修工程時，懷疑意外鑽穿了單位的天花板，令到天花出現漏水；甚至疑似鑽穿牆櫃後的牆身，令櫃內物品被震至全數墜地，香水瓶等物品全部跌爛，幸而該次只是財物損失，家人和寵物未有受傷。惟事發後，業主仍向她堅稱：「單位很安全。」

直至今年3月份單位再發生熱水爐損壞，她向業主投訴不能供應熱水並出現滴水，擔心漏電會帶來自身安全，要求提供維修期間租住酒店的房租費用。業主找來維修技工上門維修，始終未能解決問題，業主堅持不會支付酒店房租，並要求Kate「煲水沖涼」。

經歷了以上種種因素，Kate無奈下以單位結構和安全出現問題報警備案。她續指，因為業主在這些問題下已違約，雖然租約仍在死約期，她最後成功在3月27日退租。不過，她發現涉事單位迅速上架放租，呼籲有意租樓的市民，看樓時小心檢查租盤的安全隱患。

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律師：租客未能「安寧地享用」 不屬違約退租

租樓的時候，經常會有「生約」及「死約」。其中「死約」是指租客及業主雙方在租期內均受到租約的約束，兩者均需履行合約條文，不可解除租約。若以「一年死約」為例，即雙方不可在完成第12個月租約前解約，若任何一方提前解約，便屬違約，需要作出賠償。

租樓中伏，如何能在死約期內自救？大律師胡栢昌接受《星島申訴王》查詢時表示，如Kata所述租盤出現的情況屬實，根據法律理據，是業主的行為可能構成「毀約性違約」（repudiatory breach），租客便有基礎在「死約」期間合法地提早解約。

他續稱，因為是次事件中，業主提供的單位出現持續的停電、熱水爐漏水等問題，未能為租客提供一個安寧、安全居住的地方，加上業主拒絕改善情況，可能構成違反租約中，保障租客可以「安寧地享用」（quiet enjoyment）物業的隱含條款。在這情況下，租客便有權當作業主毀約，而不是租客「違約退租」，從而終止租約。

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