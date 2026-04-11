星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸

一名在咖啡界頗有名氣的女商人，因為與他人合作開Cafe而鬧出糾紛。數名股東更直闖咖啡室，直接與該名女商人對質，質疑有「搭雞棚」設局，騙取她們入股的款項之後毫無交待，甚至連鋪頭要結業和賣盤也不通知，相關對質片段在網絡廣傳。《星島申訴王》成功聯絡該幾名事主，了解事件來龍去脈。

數名事主分別叫Annie、Nicole、Winnie和Kellie。據她們表示，2024年10月，在咖啡業界頗有名氣的陳姓女商人(洋名Jessica)，和一間韓國著名烘焙集團合作，在灣仔開設cafe。雙方協議各出100萬投資，但Jessica當時以資金不足為由，邀請四名事主入股。她們每人各出資20萬，合共集資80萬。Annie說：「因她聲稱之前開過很多Cafe，亦見她常擔任咖啡比賽評審，在行內頗為出名，所以我們就投資了。」

根據查冊顯示，灣仔這間Cafe有兩個股東，一個是烘焙集團的代表，另一個是Jessica名下公司，但這間公司並沒有四名事主的名字。事緣當時有人跟四人說，韓國烘焙公司不喜歡太多合伙人，雖有先開舖，遲些加回她們名字，以確認股東身分。

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職員不知是股東 喝杯咖啡也要付款

去年3月該Cafe正式開張，起初生意很好。但Annie說她們去到這間Cafe，和一般客人根本沒分別，因為職員不知道知她們是股東，「去喝咖啡要付錢，去吃東西要付錢，店舖員工不知道我們是誰。如果我借錢給她，都還有話事權，我們連借錢也不如，做了四條水魚。」

由於Jessica一直未有加回她們的名字入公司，加上賬目混亂， 令四人愈來愈不滿。Annie指出，多次要求查看店舖裝修的單據和報價單，都不成功，「向她索取財務報表，這是記錄一整年的利潤和虧損，但她說沒有。」此外，由於合約註明開業半年會分錢，四人見店舖生意不錯，去年8月找Jessica時，她就說虧錢，「她只是口說虧損，我怎知是不是真的。」

去年9月開始，四人不斷聯絡Jessica，希望商討營運策略，但一直沒有獲得正面回覆。直至今年3月初，她們從第三者口中，才知道舖頭要賣盤。於是，四人去了Jessica在新蒲崗新開的另一間cafe，要求她解釋並拍片作證據。

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片段中，Jessica聲稱自己都是受害者，由於業主容許提前完結租約，所以是當天才決定Cafe結業。她又表示店舖已沒資金，欠下的債項無法償還，所以店舖要結業。而結業當天，記者去到灣仔的Cafe了解，發現門口貼出結業告示，但就不見Jessica在店內。

她們四人透露，Cafe由開張到結業，一毫子都沒有分過 ，真正血本無歸。Winnie說：「我們的錢都是自己辛苦賺回來的，現在她這樣做，我們的錢就沒有了。」由於感覺被人詐騙，她們報了警，亦找了律師跟進事件。

主角現身反駁 否認會加股東名

而事件主角Jessica，接受了《星島申訴王》訪問，逐一回應指控。她首先否認會加四人名字入股東登記，「他們(4人)一早已同意，有簽合約的，只是一個叫作不記名投資者的角色。」Jessica說不記名投資者的角色，主要是出資金，但不會參與任何營運事情。

對於賬目混亂的指控，Jessica就解釋自己每天都在店舖忙於工作，真的沒時間處理後勤事情，「我都是最近才問裝修公司，拿到整份單據，再給核數師做財務報表。」她又指很多公司都是一年後，才會有財務報表。

據Jessica表示，灣仔那間Cafe生意很差，欠下供應商70萬貨款， 所以要結業。至於為何沒通知四位投資者，她解釋是時間太倉卒，「那天他們來這間店找我的時候，前一天早上，我們才確實和業主簽訂提早退租的協議。」

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雙方各執一詞，令事件陷入羅生門。警方已經正在處理事件，案件列作以欺騙手段取得產，暫時未有人被捕。

律師黃汝仲表示，會有人因為不喜歡，或不方便登記股東名字，願意做不記名投資者；但黃律師提醒他們，要和股東簽署有效法律文件，條款要清楚列明所佔股權，並有權了解公司賬目，以保障自己權益。

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