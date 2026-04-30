星島申訴王 | 外賣泰式炒飯 驚現人體毛髮？！ 疑遭加料食客作嘔：核突報警！

外賣平台快捷方便，成為不少市民日常用餐方式，不過外賣食品安全問題不容忽視。有市民日前在社交平台Threads發帖文，指透過外賣平台KeeTa訂購宵夜，不料收到炒飯後，驚見飯面及盒蓋佈滿大量「彎曲毛髮」，疑為人體體毛。事主不敢進食，隨即報警及通報食環署。涉事餐廳就此事回覆事主指，懷疑餐食在外賣途中被人打開惡作劇。惟外賣平台事發三日後僅提出以50元優惠券作賠償，遭事主斷言拒絕，要求平台「正視事件，給一個合理交代」。

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外賣炒飯驚見大量毛髮 食客直呼作嘔

事主在帖文中指，日前透過外賣平台KeeTa，用約100元訂購豬頸肉炒飯、通菜及汽水。然而當事主打開外賣盒時，眼前景象令他大感震驚，煎蛋、炒飯飯粒，甚至透明膠盒蓋上，均散落著多條彎曲疑似人體毛髮。事主不忿表示：「好彩我仲未食落肚，否則後果不堪設想」。他亦提醒其他用戶叫外賣時，「唔好即刻食，先望清楚再食」。

事主認為事件性質嚴重，已正式報警處理，並同步通報食環署。亦提及過去曾有在超市出售的可樂，被人惡意注入尿液等類似案例，擔心此類報復社會行為會在香港出現。

餐廳主動退款 懷疑餐袋曾被開啟

事主憶述指，當晚即時聯絡涉事餐廳，對方迅速回應，不但全額退款，更補送一份全新餐點。餐廳方面初步調查後提出一項關鍵觀察，懷疑餐袋曾被人打開過，皆因該餐廳指他們會以獨有的打死結方式封存外賣食物，惟當外賣送到事主手上時，並沒發現食物袋有打上與別不同的死結。餐廳亦發帖澄清，可疑毛髮極有可能是在餐點離開餐廳後、送抵事主手中前的配送途中被人摻入，揚言「現階段仍需調查釐清，同時報警處理」。

事主最後補充表示，自己長期使用KeeTa，一直未有類似經歷，要求平台盡快正式跟進，協助後續調查，並表明保留一切法律追究權利。

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拒接受平台道歉 外賣監管成盲點

事發三日後，KeeTa終於致電事主，表示正在跟進事件，同時提出以一張50元優惠券作為賠償。事主即時拒絕，直言「想佢哋正視事件搵個真相出嚟，比個交代大家，唔好hea我」。50元優惠券的賠償方案隨即引發網民強烈不滿，不少網民指事件涉及嚴重食品安全與公共衞生風險，甚至可能牽涉刑事成分，平台以區區數十元優惠券試圖了事，認為完全漠視消費者權益。

外賣平台的普及雖然帶來便利，但配送過程中的食品安全監管一直存在灰色地帶。餐廳出餐後、送達顧客前的一段距離，餐點完全脫離雙方視線，一旦發生惡意加料、污染甚至刑事破壞，消費者往往無從防範。截至發稿前，KeeTa尚未就事件作出公開聲明，亦未交代調查進度、毛髮來源判斷以及責任歸屬。事主強調，自己已盡力與餐廳及平台溝通，餐廳方面表現積極，惟平台的被動及低調處理令人失望。

亦有網友表示，平台應該推出新措施加強監管，例如強制要求餐廳使用防拆封口貼，確保餐點在運送過程中不被開啟。

如果大家在外賣時曾經中伏，不妨與《星島申訴王》分享。

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