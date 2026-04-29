星島申訴王 |半條春卷+食剩雞骨免費share 「惜食」分享平台變食物垃圾崗 ?

「食得唔好嘥」，是不少香港人秉承的節儉美德。《星島申訴王》發現，本港一個擁有約10萬名成員的Facebook食物分享群組，原意是鼓勵市民將過剩食物轉贈有需要人士，惟不少成員竟在該群組免費送出或分享吃剩的雞骨、豬骨、湯渣、過期朱古力、已開封餅乾等，令群組淪為「廚餘站」。家庭醫生林永和受訪時表示，天氣漸熱，食用這些高風險食物可能引致急性腸胃不適，甚至食物中毒，尤其對長者、小童、孕婦及長期病患者構成健康風險。

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捐贈湯渣和食剩雞骨 食物分享群組淪「廚餘交換」

該本地食物分享群組發布的帖文，大多標明「免費自取，食安自負」。較正常的食品集中為零食、煮多了的家常小菜、或者超市買多了的急凍食品。亦有人舉行派對或到會聚餐後，吃剩了不少雞翼、炒飯、沙律等，想分享給有需要人士。惟直至近期，該群組湧現了不少「廚餘級」食物，例如煲完湯後撈起的湯渣、吃剩的雞骨、豬骨等。捐贈者用膠袋隨意包裹食物後，就放上網供人領取，令人感到驚訝的是，竟然有不少街坊響應需要。

有網民分享了自己在酒樓吃剩的一條腸粉、一隻餃子，聲稱「唔好嘥，邊個要？」。另有人將已經開封、在家中存放數周的餅乾、受潮的薯片、過了「最佳食用日期」的朱古力和糖果等放上網，揚言「未變壞，仲食得」，食安問題令人擔憂。

醫生警告風險大 勿輕視食安問題

家庭醫生林永和表示，上述廚餘級食物可歸納為三大風險類別：第一類是過期食品，尤其是麵包、水果、糖果、餅乾等不會再經高溫烹煮的食物。他指「最佳食用日期」過後，食物可能已發霉或滋生霉菌毒素，即使肉眼看不見，細菌亦可能已大量繁殖。

第二類是煮熟後剩餘的食物，例如湯渣、拜神燒味、食剩的雞骨等。這類食物在室溫放置過程中，可能已被手部、口水或環境中的細菌污染，即使之後放進雪櫃，若未有妥善包裝或存放溫度不當，細菌仍會持續滋生。

第三類是已開封但儲存不當的乾糧，如薯片、朱古力、餅乾等，一旦包裝打開，受潮或發霉，便可能成為細菌溫床。

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天氣炎熱潮濕 細菌繁殖加快

他特別提醒，本港天氣開始炎熱潮濕，食物在室溫下存放，細菌繁殖速度會以倍數增加。他舉例說，派對剩下的食物，若在室溫放置超過兩小時，可能會有大量細菌滋生，即使事後翻熱，也未必能完全消除毒素。

至於湯渣或家中煮多的菜，即使放在雪櫃，表面看似無害，但若在交收過程中沒有使用保溫袋或乾冰，細菌同樣會快速繁殖。進食這些受污染的食物後，輕則腹瀉、嘔吐、發燒，重則危害生命。尤其對長者、小童、孕婦及長期病患者構成嚴重威脅。

林醫生最後補充表示，若真的希望分享，應只限於包裝完好、未過期、且能確保運輸過程低溫衛生的乾糧或罐頭食品。

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