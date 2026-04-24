星島申訴王｜24小時熱食機械人攻港90秒出餐 $35金湯花膠雞撈飯性價比完勝便利店？

近年不少餐廳提早打烊，令不少加班族難以覓得熱食。《星島申訴王》發現，大埔運頭塘幸匯商場出現一部自稱全港首部24小時餐飲機械人「HEYFOOD」，營運期間供應八款中式菜式，如雞湯小雲吞、酸菜魚撈飯和紅燒牛肉麵等，從接單、翻熱到出餐均由機械全自動完成，最快只需約一分半鐘，既方便又快捷。《星島申訴王》記者到場實測，亦有YouTuber特地前來試食，表示整體比連鎖便利店的餐品更好吃，但味道偏鹹，感到有些失望。

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最快90秒出餐零油煙

機械人現時供應八款菜式，涵蓋中式飯食、湯麵及點心，菜單清晰標示每道菜的烹調時間。記者 Sammi 現場觀察，選擇相當多元，包括小雲吞、雞撈飯、魚香肉絲飯及各類麵食，價值最平約23元就有交易。

整個流程相當自動化，記者以自助方式在機器上落單，目前僅接受支付寶或微信付款。顧客付款後會列印取餐號碼牌，顧客可透過透明玻璃觀察機械臂運作。餐盒送往加熱區後，由機械臂放至出餐口，連外賣網袋亦會一併備好，方便提走。

記者實測發現，該機器的優點是全程無油煙，且等待時間比一般餐廳外賣短。記者先後點選三款菜式，平均約 90 秒出一份，成品熱度充足。不過，招牌紅燒牛肉麵的實際出餐時間比預設稍慢，約需三分鐘。

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記者試食實測 雲吞超值 牛肉麵稱招牌菜卻失色

記者試食方面，售價$22.5的雞湯小雲吞有11粒雲吞，湯底加入枸杞和蔥，餡料扎實但份量較少，餛飩皮偏厚且較軟。不過，記者認為以性價比頗高，整體餐品令人滿意。至於售價$35的金湯花膠雞撈飯，打開後約有四小塊花膠，口感略帶彈性，但雞肉部分味道一般，吃起來比較淋身。

至於店家標榜的招牌紅燒牛肉麵售價$36，湯底加入了紅蘿蔔和牛肉，肉塊為小塊狀，與市面常見的台式大塊牛肉不同，且牛肉缺乏肉香，整體風味與預期有些出入。

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YouTuber 評價：勝過便利店，惟口味偏鹹

除了吸引附近街坊及宵夜族，區外 YouTuber「Meat Dee」與「Hebe」也特意前來試食。他們表示，雖然對機器製作的食物有期待，但試食「花膠雞湯撈飯」後認為口味偏鹹，餐後需大量喝水。不過他們直言，成品水準仍比連鎖便利店的微波飯盒出色。考慮到每份飯僅約 30多元，對於要求不高的街坊來說，作為填飽肚子之選尚可接受。

不知道大家又怎麼看這部24小時熱食機械人？歡迎留言分享你的看法。

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