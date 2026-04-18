星島申訴王｜ 洗錯藍莓等於食農藥落肚　專家教一招徹底洗淨+鎖住營養

藍莓被譽為「超級水果」，深受不少港人喜愛。《星島申訴王》發現，藍莓在2026年美國環境工作組織（EWG）的最新報告中，被列為「12大最多農藥殘留蔬果」之一，若清洗得不乾淨，等於食殘留農藥入口。坊間流傳用鹽水、梳打粉清洗藍莓是否正確？急凍藍莓的營養價值高於新鮮藍莓？《星島申訴王》訪問營養學家Mellissa Cheung，為市民拆解食用藍莓的迷思。

藍莓表面白霜愈多代表愈新鮮

藍莓表層常覆蓋一層薄薄的白色粉末，常被誤認為殘留雜質而被過度清洗。營養學家 Mellissa 強調，這層白霜實為「果粉」（Epicuticular Wax），是藍莓天然的保護屏障，具備鎖水保鮮、防蟲及抑制真菌侵襲的功能。事實上，果粉的分布密度是判斷新鮮度的關鍵指標，粉末越多，代表果實品質愈佳。

選購高品質藍莓時，Mellissa 建議可翻轉盒底觀察外觀，優質藍莓應果實飽滿、表皮乾爽且果蒂完整；若發現果實起皺、乾癟或溢出汁液，則顯示存放過久，不宜購買。

鹽水洗藍莓反流失營養 流動清水最理想

不少市民對藍莓存有農藥殘留的憂慮，但清洗方法卻大相逕庭。市民李先生表示，擔心有蟲子會用鹽水浸泡；市民陳太亦稱，雖然較少用鹽水洗水果，但認為是正確的清洗方法。對於坊間流傳用鹽或蘇打粉清洗，Mellissa直指是錯誤方法，她解釋，鹽的水密度較高，會逼使水果內的水份和營養素流出，若長時間浸泡，更有機會令已洗出的農藥反過來滲入果肉中。

Mellissa建議，清洗藍莓的方法很簡單，只需要將藍莓放到流動的清水沖洗約一分鐘即可，不建議浸泡，因為「有時候浸得太久，反而有些水溶性的維他命流失了。」她亦提醒，藍莓應該在進食前才清洗，因為水果濕水後容易變壞，預先清洗會增加腐爛機會。

花青素含量遠勝提子 三大功效助抗老護眼

藍莓之所以被封為「超級食物」，全因其極高的營養價值。除了含有維他命K及豐富纖維外，其「花青素」含量尤其突出。Mellissa指出，藍莓的抗氧化能力（ORAC值）高達約4,500，遠超提子，能為身體帶來多種好處：

1. 減慢老化： 有助減慢細胞老化，對心血管、視力及腦部健康有益，甚至可減低認知障礙的風險。

2. 保護眼睛： 能在視網膜發揮抗氧化能力，改善眼部循環。

3. 維持皮膚健康： 花青素能抵禦紫外線帶來的自由基傷害，如為皮膚細胞「開了一把傘」。

另外，有指急凍藍莓比新鮮的更有營養，Mellissa解釋，這是因為冷凍過程令花青素濃縮，含量因此更高。不過急凍藍莓口感跟新鮮藍莓不同，建議用來製作奶昔等液體食品較適合。

三類人士慎食 每日最多一盒

她建議，一般成年人每日食用75克至150克（約半盒至一盒）的藍莓便已足夠。儘管藍莓好處多，但並非人人皆宜。Mellissa提醒，以下三類人士需要特別注意食用份量：

腸易激綜合症患者：藍莓纖維量高，消化能力較弱者或會引致肚脹或肚痛。

患高血壓或心血管問題人士：藍莓含維他命K，或會與抗凝血藥物互相影響，應避免短時間內大量食用。

糖尿病患者：藍莓含果糖，雖然糖份相對較低，但過量仍可能導致血糖飆升。

大家平時又是怎樣清洗水果的呢？歡迎留言分享你的心得。