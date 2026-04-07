星島申訴王｜網上Hit爆打邊爐加料湯底 實測5款DIY食法　邊款配搭最驚喜？

不論天氣冷暖，香港人總喜歡打邊爐。《星島申訴王》發現，近日Threads有網民教路在火鍋放題店用椰子水加入湯底，令火鍋湯底味道更添清香，結果吸引不少網民分享各種「DIY火鍋湯底」，例如加入烏龍茶，甚至汽水等配搭，有網民跟隨有關食法大叫中伏。《星島申訴王》記者Sammi親身實測五款配搭食法，包括有「豬骨湯 + 椰子水」、「麻辣湯 + 烏龍茶」、「豬骨湯 + 可樂」、「麻辣湯 + 忌廉鮮奶」及「昆布湯 + 蝦頭」，究竟邊款組合最中伏？

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實測5款湯底 可樂豬骨湯似臭醬油

為確保試食味道的公平性，記者選擇用牛肉、生菜及公仔麵這三種食材，測試5種配搭。

實測湯底一：豬骨湯 + 椰子水

記者首先測試網民推薦的「豬骨湯加椰子水」組合，將椰子水倒入滾燙的濃湯豬骨湯後，聞到湯底散發出清甜的椰子香氣，油膩感亦有所減低。

無論是牛肉、生菜還是公仔麵，食用時明顯多了清甜的椰子味。特別是公仔麵，吸收湯汁後，甚至有吃椰子糖的感覺。Sammi表示，對於喜歡清甜口味的人來說，這款配搭值得一試。

實測湯底二：麻辣湯 + 烏龍茶

記者將烏龍茶加入麻辣湯後，入口的辣味和麻痺感有所降低，油膩感也減少。這個配搭對食材味道的整體變化不大，但成功降低了湯底的辣度，適合「不太能吃辣」的人士。

實測湯底三：豬骨湯 + 可樂

當可樂倒入豬骨湯後，煮的愈長時間，湯底不停冒出氣泡，顏色更變成深啡色，氣味像發酵多年的醬油。牛肉入口帶有腥味，至於完全吸收了湯汁的公仔麵，則變成了「醬油撈麵」。Sammi強烈勸喻「千萬不要輕易去嘗試」，更指寧願吃紅豆軍艦代替。

實測湯底四：麻辣湯 + 忌廉鮮奶

網上有不少人推薦麻辣湯可以加入牛奶或豆漿，但由於放題店未有提供，記者發揮創意以「忌廉鮮奶」代替，結果有意外驚喜。

忌廉鮮奶的甜味完美中和了麻辣湯的辣度，同時令牛肉的鮮甜味大大提升。公仔麵亦吸收了湯底精華，吃起來清甜爽口。

實測湯底五：昆布湯 + 蝦頭

Sammi最後還嘗試了網上流傳的「蝦頭鍋」做法，在昆布清湯中加入十幾隻蝦頭熬煮，湯底果然昇華成濃郁的「海鮮湯」，蝦味非常突出，而昆布本身的清甜並未被完全掩蓋，令湯底的鮮味加倍。但熬製這個湯底費時費力，假如放題只有120分鐘，效果未必突出。

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忌廉鮮奶麻辣湯最出色 喜海鮮味可自製蝦頭湯

經過五輪實測，《星島申訴王》記者總結，最值得推薦的湯底是「麻辣湯加忌廉鮮奶」，其出色的味道令人驚艷；而最「伏」的組合無疑是「豬骨湯加可樂」。至於「豬骨湯加椰子水」和「麻辣湯加茶」則表現中規中矩，可以一試；而「昆布湯加蝦頭」則適合喜歡海鮮蝦味的人。

不知道大家打邊爐時，又有沒有試過什麼獨特的DIY湯底？歡迎留言與我們分享。

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