星島申訴王 | 內地女搭網約車疑遭「碰瓷」 司機忟憎索賠 被揭怒火街頭有前科

馬路的事、馬路解決本屬平常，但如態度不當，便可能引起誤會和非議。近日社交平台流傳一段影片，顯示一名內地女遊客在香港使用網約車服務時，與司機發生激烈糾紛。片中所見，網約車司機稱女遊客擺放行李箱時刮花其車輛，要求賠償，但女遊客堅持報警處理。有關影片在本港以至內地社交平台曝光後，大批網民質疑司機行為如同「碰瓷」，更有網民公開該名男司機，今年2月亦曾有「怒火街頭」式行為。

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內地女赴港旅遊 被指行李箱刮花網約車車尾

據了解，內地女遊客事發時透過網約車平台預約車輛，前往上環港澳碼頭。當車輛抵達後，司機最初並無幫手搬行李，女遊客便自行將行李箱放入車尾箱。此時司機落車檢查，隨即聲稱車尾位置被行李箱刮花，並表示其座駕是新車，價值50多萬，要求女遊客賠償港幣500元維修費用。

女遊客當場拒絕賠償，直指車尾沒有損壞。爭論一番後，司機曾將金額降低至300元，並質問：「你打算不賠是不是？」女遊客態度堅決，表示要報警處理，讓警察裁定賠償責任。令人注意的是，司機聽到「報警」二字後，態度明顯軟化，未有正面回應，反而催促女遊客先上車，繼續行程，未知是否因為他是做網約車司機的緣故。

女遊客堅持報警處理 司機不斷損其人格

然而二人上車後，司機仍然不斷斥責女遊客，甚至指控對方是故意刮花車輛，聲稱「哪有人拿行李箱去撞別人車的？」

女遊客多次強調要報警，並表示「你看警察說要賠多少，我就賠多少」，但司機卻以「警察不會管這種小事」為由推搪，更聲稱「這麼小的一塊損壞，最少也要賠3000元」。

最後，司機更威脅已將對話錄音，會把片段放上網。而抵達目的地後，女遊客帶著行李離開車輛，該名司機依然在背後斥責不休，控訴女乘客人格有問題。

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網民譴責司機無理 被揭怒火街頭有前科

影片在社交平台廣泛流傳後，隨即引發網民熱烈討論。不少網民對司機的行為提出質疑，認為索償手法極不尋常；有網民諷刺司機原先態度強硬，聽到報警後便立刻改變立場。「一聽到報警即刻退縮，司機之所以拒絕報警，並非因為賠償金額問題，而是擔心其非法載客取酬的身份被警方查獲。」該留言獲得大量轉發及讚好。

有網民由賠償金額的邏輯出發，質疑車輛若真的被刮花，維修費用理應高於300元，司機開出此等低價索償，反而顯得可疑。不過亦有意見認為，該司機可能見涉事人為旅客，又準備離港，刻意「收平點」了事。

另有心水清網民發現，涉事司機的座駕品牌為國產智己汽車，新車根據高低配置，市場價約30萬元至38萬元左右，並非司機所指的50多萬元，質疑有人報大數。

網民起底的能力真不可小覷，有網民貼出一段據稱於今年2月下旬拍低的片段，疑似是涉事司機另一宗被投訴的事件。投訴人上載事發時的行車記錄儀，視頻顯示當日在九龍塘又一城附近遇到同一司機，對方沿途以每小時20公里的速度慢速行駛。投訴人於是按喇叭提醒他加快車速，以免發生危險。

不料該男子竟在馬路上突然停車，下車與投訴人理論。隨後，後方一輛的士因無法駛出大路，也要求該男子把停在路中的私家車開走，結果他又與的士司機發生爭執。其怒火衝頭式行為，被網民形容為「馬路炸彈」。

警方一直強調，市民應該選用合法的公共交通工具出行，如相關車輛用途為非法載客取酬，有關車輛第三者保險可能會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人都會失去應有保障。根據《道路交通條例》，私家車必須領取相關許可證，才可以取酬載客。違例者首次定罪可處罰款10,000元及監禁六個月，再干犯則可處罰25,000元及監禁十二個月。另外，涉案車輛亦會被暫時吊銷車輛牌照及扣押六個月。

對於這位持續「怒火街頭」的司機，大家又有什麼看法？歡迎留言討論。

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