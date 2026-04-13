星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男

玩弄感情的男人被稱為渣男，但如果玩弄感情之餘還涉及偷呃拐騙，則比渣男更不堪。《星島申訴王》接獲多位讀者報料，不約而同指控一名李姓男子，涉嫌欺騙感情和詐騙錢財。其前女友張小姐（化名）稱，對方不但用她的名貴跑車追求異性，更用A貨偷龍轉鳳、換走她價值22萬的名錶。另有女大學生懷有李姓男子骨肉，卻不堪對方出軌成癮無奈墮胎。更有受害人指控李姓男子涉及投資騙局和賣假演唱會門票等詐騙，約50人中招，涉款接近100萬。

被指為渣男的33歲的李姓男子，英文名Angelo。任職IT的張小姐，原本有不錯收入，出入以百萬跑車代步，當時亦有一名拍拖5年、發展穩定的男友，她卻嫌男方「工作狂，很少時間陪我。」張小姐因此不時和朋友外出消遣，之後在中環一間酒吧、認識了任職侍應的Angelo，「他最初表現得很老實，便想介紹給妹妹，希望撮合兩人，讓他做我妹夫。」

指責渣男謊話連篇 用女友座駕追其他女生

其後，張小姐見Angelo與妹妹感情沒有進展，便直接問男方意願，豈料Angelo突然向她表白，表明最愛是她。張小姐芳心大亂，卻被Angelo那種千依百順、又肯陪她嬉戲玩樂的性格吸引，未幾狠心與拍拖五年的男友分手，與Angelo交往。不過這段戀情只維持5個月，她便發現Angelo謊話連連，經常駕駛她的保時捷跑車接載其他女子，包括車cam拍到他接載一名身村姣好的KOL，又以贈送名車等謊言追求她們，實屬渣男行徑。我們曾經聯絡該名KOL，她聲稱當日想到沙灘看書，Angelo主動提出加入，但指二人沒有發生過任何事。

另外，張小姐又發現有人偷走她價值22萬的名錶變賣，但換上同款A貨魚目混珠，並取走她一枚1.5卡的鑽戒。得知男友又出軌又偷竊，張小姐終於忍受不了提出分手，並要求他寫下借據定期還款。

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分手三年未曾還錢 多名女子私訊慘況

分手三年，Angelo不但從沒還錢，還繼續用同樣手段結識異性騙財。張小姐指，其中最慘的是一名內地剛大學畢業的女子。Angelo跟她火速戀上後，不久女方便更懷孕。懷孕期間，Angelo竟與另一名香港女子到日本旅遊。該名女子身心受創，最終要到醫院引產，「這名女子曾聯絡我，還出示醫院文件，所以我知道這件事。」

除了藉拍拖騙財，張小姐又指Angelo還涉及投資虛擬貨幣詐騙，賣假演唱會門票等，保守估計受害人約50名，涉款金額近100萬港元。更有多名被騙女子，發訊息聯絡張小姐。

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《星島申訴王》調查發現，Angelo今年更被人入稟小額錢債審裁處，控告其欠債不還。記者聯絡到一名曾借錢陳小姐（化名），她曾是Angelo的舊同事，因與對方投契以兄妹相稱，對方更多次發送小朋友的相片影片，扮作好爸爸博取信任。後來Angelo聲稱急需8萬元，陳小姐心軟借給他，最後都沒有還錢。

為求證事件，記者嘗試透過多種途徑尋找Angelo，包括前往其任職的酒吧，卻發現他已離職；再到其父母的住所，其父只回應：「不知道，他不在這裡居住」，說畢快速關上大門。記者再嘗試致電其手機號碼，全部停止服務。

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對於眾多受害人的報案，警方回覆查詢時表示，最新案件暫列「以欺騙手段取得財產」，正進行調查。

如果大家遇到渣男渣女或曲折離奇的感情事，歡迎向《星島申訴王》報料。

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