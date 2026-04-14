星島申訴王｜小巴失公仔案 尋獲酬金加至3萬 女大生哭求助：我視它為屋企人！

對不少人而言，陪伴多年的玩偶已超越物件本身價值，是不可替代的親情寄託。早前一名19歲女大學生乘坐小巴時，意外遺失了陪伴10年的水獺公仔「糰糰」，故以1萬元作酬金尋找失物。其胞兄剛發布最新帖文，表示至今仍沒有糰糰下落，更申訴在尋找過程中被小巴司機等人阻撓，所以決定加碼至3萬元，希望助妹妹找回「最親密家人」。

3月26日約晚上6時，事主在小巴上因疲倦睡着，下車時因不知道睡夢間意外放開手握的水獺公仔「糰糰」，令公仔意外遺失。事主隨即記下小巴車牌，並在數小時後重新登上一輛涉事小巴嘗試搜尋，但被司機警告禁止上車。直至事主的父母等人也同場、與站長聯絡才能成功登上小巴，惟搜尋不同角落後，仍未能尋獲糰糰。

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事主最後以1萬元作尋找失物酬金，盼望有人拾獲交給她。但至今已過3星期，其胞兄最新發帖文表示仍沒尋獲。他眼見妹妹終日以淚洗臉，決定將失物酬金加碼至3萬元，希望幫助妹妹找回糰糰，因為糰糰是她「最親密、最重要、不可或缺的家人」。

事主與「糰糰」伴十載 親手丟失感絕望

根據事主及其兄長描述，糰糰貼身陪伴她已10年，從讀書、兼職到旅行都形影不離，今次丟失已令她感到極度自責與絕望。其胞兄更形容，妹妹過去開心、悲傷、憤怒等記憶，此刻統統變成悲傷難過的回憶。事發當日至今，妹妺不斷哭泣，感到非常後悔當日在小巴睡着。親手將自己珍而重之的糰糰弄丟。

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事件在網上披露後，引起不少網民同情，希望事主可以順利尋回失物；但亦有不少人勸籲事主放棄，接受公仔亦如同生命有限期，學習分離的課題。

帖文稱，今次尋找糰糰並不容易。首先是事發當日，妹妹在小巴上尋找被司機呼喝，之後他們一家在小巴站沿線站頭張貼街招，都屢遭人撕毀。他們只能透過網絡力量，加上拜托親友及調高酬金，期望在相關地區包括葵芳、葵興、大窩口、荃灣、深井及青龍頭一帶，有人能幫忙一起尋找。若有人能「提供關鍵消息」，亦可得到1.5萬元酬謝。

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