永東巴士班次大加密！東涌出發經深圳灣口岸 $45起直達深圳/廣州/中山

近年港人北上消費熱潮持續，為滿足大眾前往大灣區的龐大需求，跨境巴士服務商「永東巴士」宣布大幅加強東涌區的交通配套。由6月27日起，東涌直達深圳灣的專線班次將加密至每30分鐘一班，並推出單程低至$45的震撼優惠，讓旅客以極高性價比輕鬆北上玩樂。

永東巴士東涌線班次大加密！$45起直達深圳灣/大灣區熱門城市

永東巴士東涌線班次大加密！$45起直達深圳灣/大灣區熱門城市

過去從大嶼山或東涌一帶前往內地，旅客往往需要耗費不少時間轉乘不同交通工具，過程繁複。「永東巴士」是次推出的班次升級計劃，由原本的一小時一班車，全面升級至每30分鐘一班，大幅縮短了乘客的候車時間。特別是東涌福朋世茂喜來登酒店及東薈城的站點，每日往返深圳灣的班次分別增加至高達45個及53個來回班次。

跨境直通巴限時優惠 單程$45起直達深圳

除了班次大幅度加密，「永東巴士」同時推出極具吸引力的車票優惠。乘客前往深圳灣的單程車費由原價的$60減至$45，而雙程來回車票更由$120下調至$80。乘客更可經深圳灣口岸，直達廣州、中山、佛山、順德、番禺等熱門大灣區城市，無疑為熱愛北上尋覓美食、體驗休閒活動或於大型超市購物的消費者，節省了龐大的交通費用。

永東巴士東涌線優惠

優惠生效日期： 2026年6月27日起

優惠票價：東涌往返深圳灣口岸單程$45；來回$80

班次頻率：每30分鐘一班

東薈城購票及上落客點： 東涌文東路39號東薈城北面P3停車場地庫一樓B16售票處

喜來登酒店購票及上落客點： 東涌怡東路9號東涌福朋/世茂喜來登酒店正門



資料來源：永東旅行社Eternal East Tours Co. Ltd