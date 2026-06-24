北上直通巴優惠！永東巴士車費半價 低至$28起直達深圳/廣州/大灣區/澳門

直通巴一向是港人北上的熱門選擇。今期「永東巴士」更強勢推出大灣區及澳門全線車費現金券快閃優惠，低至5折起，輸入指定優惠碼只需HK28即可入手HK50現金券，讓旅客以超值價錢輕鬆出行，北上必搶！

永東巴士新增港島三大站點 上環/灣仔/北角直達大灣區

永東巴士強勢推出大灣區及澳門全線車費現金券快閃優惠。

是次永東巴士車費現金券，適用於多條熱門跨境路線。無論是計劃前往澳門感受葡國風情，到廣州、珠海或清遠長隆度假區享受親子時光，還是到深圳前海冰雪世界體驗刺激的室內滑雪，一券在手皆可靈活扣減車費。為了讓港島區居民的北上旅程更加順暢，永東巴士由7月15日起貼心新增三個上車站點，包括上環永安中心、灣仔港鐵站及北角匯2期，經深圳灣口岸往來大灣區各站，大幅節省交通時間，出行更具效率。

獨家鶴祥宮按摩套票 盡享60分鐘芳療

北上遊玩當然少不了放鬆身心的按摩行程。除了單買車票現金券，KKday更獨家推出結合「鶴祥宮」按摩體驗的超值套票。鶴祥宮於深圳、東莞、中山、珠海及廣州等多個大灣區城市均設有分店，以專業手法及舒適環境廣受好評。是次獨家優惠只需HK128起，即可享受由三星級按摩師主理的60分鐘肩頸精油芳療，並包含一張永東巴士HK50或HK$100現金兌換券。旅客可以在旅程中徹底紓緩疲勞，一票兩用，絕對是性價比極高的週末放鬆首選。