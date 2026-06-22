噴射飛航快閃優惠 澳門單程船票$28 上環/氹仔碼頭 週末夜航同價+送SIM卡

噴射飛航擁有逾五十年船務經驗，為旅客提供穩定且舒適的跨境高速港澳客運服務。隨著七一假期與暑假即將到來，噴射飛航推出香港往返澳門氹仔碼頭的快閃優惠，單程船票低至$28的優惠，更可免費獲贈旅遊上網卡，絕對是短線出遊的首選推介。

噴射飛航澳門單程船票$28！上環/氹仔碼頭出發

噴射飛航澳門單程船票$28！上環/氹仔碼頭出發

噴射飛航港澳船票優惠 週末夜航同價+送SIM卡

噴射飛航作為亞洲最大規模的跨境高速客運船隊之一，船上配備先進視聽娛樂系統及各類餐飲服務，讓短短約55分鐘的航程充實且舒適。明日上午10時起，只要透過KKday網上平台預訂，即可享單程船票低至$28，成功訂票的旅客更能獨家免費獲贈 AIRSIM 或 eSIM 一張，輕鬆解決抵達澳門後的上網需求。

若未能搶購極致低價的限量船票亦無需灰心，KKday同時提供另一項極具性價比的選擇。旅客於結賬時輸入專屬折扣代碼「TBJUN23」，即可獲得額外71折優惠，最高可扣減$80。折實後單程船票只需$99。此優惠同樣涵蓋週末及夜間航班，並隨票附送漫遊上網卡。

噴射飛航優惠