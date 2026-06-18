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金光飛航單程船票低至$8！來往港澳碼頭/澳門氹仔 特價兌換券週末夜航同價+送數據卡

旅遊
更新時間：10:33 2026-06-18 HKT
發佈時間：10:33 2026-06-18 HKT

金光飛航一直以豪華舒適的雙體客船及高效航程，為往返港澳的旅客提供優質渡輪服務，多年來深受大眾及觀光客歡迎。這次金光飛航推出極具吸引力的單程船票優惠，由香港上環往澳門氹仔震撼價低至$8，另設$188的單程船票兌換券，除了週末及夜航免附加費，更送雪糕券及eSIM，讓您輕鬆展開澳門之旅。

$8搭船過澳門！金光飛航限時優惠 特價兌換券週末夜航同價+送數據卡

$8搭船過澳門！金光飛航限時優惠 特價兌換券週末夜航同價+送數據卡
$8搭船過澳門！金光飛航限時優惠 特價兌換券週末夜航同價+送數據卡

今日（18日）晚上6時起，只要經KKday網上平台預訂，即可以$8的震撼價預訂金光飛航單程船票。若想要更靈活安排行程的旅客，則可選購$188的單程船票兌換券套餐，自由選擇於即日起至2026年10月26日出發，週末、夜航時段或公眾假期出發，均毋須繳付任何額外附加費，大大節省交通成本。兌換券更隨套餐附贈價值$10的雪糕券及AIRSIM或eSIM上網數據卡，方便旅客落船後即時連接網絡。

金光飛航為旅客提供便捷的海上交通選擇，客船最高船速達每小時42海里，從香港上環信德中心的港澳碼頭出發，只需大約55至60分鐘，便能抵達澳門氹仔客運碼頭。旅客安坐於寬敞的標準艙內，同時能欣賞窗外壯麗海景，轉眼間即可展開澳門路氹城區的觀光與美食探索。

金光飛航船票優惠

  • 預訂期：2026年6月18日18:00至6月24日23:59
  • 乘船地點：
    • 香港上環：香港港澳碼頭
    • 澳門氹仔：氹仔客運碼頭
  • 航行時間：約55分鐘（實際船期以官網公告為準）
  • 預訂網站：>>按此<<

【優惠一】限量搶購：單程船票標準艙

  • 優惠票價：$8/張（原價$192/張）
  • 使用日期：即日起至2026年7月31日
  • 優惠詳情：僅限平日（星期一至五）使用，每張訂單限購1位。

【優惠二】獨家優惠：單程船票兌換券套餐

  • 優惠票價：$188/張（原價$252/張）
  • 使用日期： 即日起至2026年10月26日
  • 套餐包含：單程船票兌換券1張、雪糕券1張、AIRSIM/eSIM 1張。
  • 優惠詳情： 週末、夜航、公眾假期均不加附加費。

同場加映：香港機場快綫限時618優惠！單程車票低至$8 指定車站出發再送L'Occitane護膚套裝

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