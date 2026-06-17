香港機場快綫限時618優惠！單程車票低至$8 指定車站出發再送L'Occitane護膚套裝

香港機場快綫向來是連接市區與香港國際機場最快捷、最可靠的交通工具之一。為迎接年中購物盛事618，香港機場快綫現正推出限定優惠，當中最矚目的絕對是低至$8的單程車票，折扣力度前所未見，絕對是近期出國旅遊人士的必搶之選！

618優惠！香港機場快綫 $8香港站單程票限量開搶

618優惠！香港機場快綫 $8香港站單程票限量開搶

618優惠！香港機場快綫 $8香港站單程票限量開搶

無論是從青衣、九龍還是香港站出發，乘客都能在舒適寬敞的車廂內享受平穩的旅程，輕鬆避開路面交通擠塞，確保準時抵達機場辦理登機手續。是次推出618年中大促優惠，大家可以優惠價$8，入手香港機場快綫香港站出發之單程票，對比原價$120，折扣力度超越一折！

指定站出發再送L'Occitane護膚體驗套裝

此外，購買其他指定站點的單程或來回車票，更可獲贈價值$109的法國著名個人護理品牌「L'Occitane 杏仁體驗套裝」。L'Occitane的杏仁系列一直以其深層滋潤功效及獨特迷人的香氣聞名，套裝內包含了沐浴油、緊實美膚油及緊膚乳，份量輕巧，非常適合帶上飛機或於旅程中使用，為旅客的肌膚提供全天候的呵護。

為了讓消費者更清晰了解各項票價及推廣內容，以下整理了是次618年中大促的機場快綫優惠詳情、適用期限及各站點的車票優惠價目。旅客購票後只需憑手機掃描QR Code即可直接通過閘機，無需繁瑣的實體換票程序，省時又方便。

開搶日期及時間：

優惠期（預訂期）： 2026年6月18日10:00至6月26日23:59

車票使用日期： 2026年6月18日 至 8月20日

憑證使用方式： 掃描QR Code直接通過閘機，無需換票

L'Occitane套裝換領詳情： 換領有效期至2026年6月30日，須在指定L'Occitane門市換領（套裝價值$109）。包含：杏仁沐浴油6ml（3隻）、杏仁緊實美膚油4ml（3隻）、杏仁緊膚乳6ml（3隻）及一張滿$500減$50禮券。

各站點車票優惠價目：

香港站單程票（限量快閃）： 優惠價$8/張（原價$120 / 張）

青衣站單程票： 優惠價 $54/張（原價$73 ＋ 加送L'Occitane杏仁體驗套裝）

青衣站來回票： 優惠價 $96/來回，平均$48 / 程（原價 $130 / 來回 ＋ 加送L'Occitane杏仁體驗套裝）

九龍站單程票： 優惠價 $78/張（原價$105 ＋ 加送L'Occitane杏仁體驗套裝）

九龍站來回票： 優惠價 $144/來回，平均$72 / 程（原價 $195 / 來回 ＋ 加送L'Occitane杏仁體驗套裝）

香港站單程票： 優惠價 $88/張（原價$120 ＋ 加送L'Occitane杏仁體驗套裝）

香港站來回票： 優惠價 $159/來回，平均$79.5 / 程（原價 $215 / 來回 ＋ 加送L'Occitane杏仁體驗套裝）

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