低至$18！環島中港通直通巴618限定優惠 香港直達廣東台山/順德/惠州等6大城市

經常往返香港與廣東的旅客注意！知名直通巴士營運商「環島中港通」以其廣泛的站點網絡和便捷的服務，成為大灣區居民跨境出行的熱門選擇。為迎接618購物節，環島中港通即將推出震撼優惠，多條原價逾百元的熱門長途路線，現在只需港幣$18即可入手，折扣低於兩折，絕對是北上或南下旅遊探親的絕佳時機！

環島中港通直通巴618優惠 限時六天開搶$18北上車票

環島中港通直通巴618優惠 限時六天開搶$18北上車票

環島中港通直通巴618優惠 限時六天開搶$18北上車票

環島中港通直通巴618優惠 限時六天開搶$18北上車票

環島中港通直通巴618優惠 限時六天開搶$18北上車票

想以超值價格暢遊大灣區？這次的「618限時搶購」活動絕對不容錯過。環島中港通將於2026年6月17日至22日，連續六天，在每天中午12點準時推出指定路線的$18優惠車票。每條路線限量200張，先到先得。參與活動的方式非常簡單，只需在活動期間於小紅書找尋「環島中港通」官方帳號，並私訊暗號「618」，即可獲得搶購資格。

遊遍廣東美食名城！台山、順德、惠州、東莞、 番禺均適用

本次優惠涵蓋了廣東多個充滿魅力的城市，無論是美食探索還是文化觀光，都能滿足您的需求。例如，6月17日的鶴山線，旅客可品嚐地道的果木燒鵝和爽口的雙橋魚皮角；6月18日的台山線，則不能錯過風味獨特的台山黃鱔飯。而順德作為「世界美食之都」，其順德魚生、炸牛奶等地道美食更是聞名遐邇。此外，惠州的土窯雞、東莞的荷葉飯以及廣州番禺的長隆旅遊度假區，都是不容錯過的旅遊亮點。

對於南下的旅客，環島中港通在港九新界設有超過30個站點，輕鬆連接銅鑼灣、尖沙咀等購物熱點，讓您盡情體驗香港的都市魅力。

環島中港通直通巴618優惠詳情

活動日期：2026年6月17日至6月22日，每日中午12:00開搶。

搶購方式：向工作人員報暗號「618」獲取資格，並於指定時間進入活動頁面預訂。

每日優惠路線： 6月17日 (星期三)：香港市區 ↔ 鶴山 6月18日 (星期四)：香港市區 ↔ 台山 6月19日 (星期五)：香港市區 ↔ 順德 (杏壇/勒流/龍江線及均安/荷塘線) 6月20日 (星期六)：香港市區 ↔ 惠州 6月21日 (星期日)：香港市區 ↔ 東莞市區 (南城區、厚街區、萬江區) 6月22日 (星期一)：香港市區 ↔ 廣州番禺

條款及細則： 每條路線限量200張，售完即止。 活動期間，每位參加者僅限參與一次（即只能選擇一條路線，預訂一張車票）。 所有$18優惠車票均不設退票、改期或轉讓。 重要提示：訂單一旦提交，即使未完成支付，該活動資格亦會被消耗。請務必在下單前再三確認出行日期和路線。 如因不可抗力因素導致班次取消，營運商將退回$18實際支付金額，但活動資格將不獲補發。 香港迪士尼樂園、海洋公園、香港國際機場及亞洲國際博覽館等站點不參與本次優惠活動。



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