Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰

旅遊
更新時間：12:04 2026-06-17 HKT
發佈時間：12:04 2026-06-17 HKT

每逢假日，深港兩地的跨境出行需求便會大幅增加。隨著端午假期將至，大量旅客計劃北上或南下探親與旅遊。「深圳邊檢」微信公眾號近日發布數據預測，料假期期間深圳各口岸日均客流量將高達105萬人次，同時預測了羅湖、福田、深圳灣、蓮塘等七大口岸的高峰時段，以助旅客及早規劃行程，順利通關。

深圳官方預測7大口岸端午長假人流 羅湖/福田/深圳灣/蓮塘口岸

根據官方公布的預測數據，端午節假期的單日客流峰值預計將出現在6月19日，單日人流可達108萬人次。在通關時段方面，6月18日晚上6時至9時、以及6月19日上午8時至11時將迎來入境客流高峰；而6月21日下午3時至晚上10時則預計會出現出境客流高峰。

這次端午假期的過關大客流，將主要集中在五個大型口岸。根據預測，日均出入境人次最高的為羅湖口岸，預計將達26萬人次；緊隨其後的是福田口岸，約24萬人次；而深圳灣口岸的客流量預計也將達到20萬人次。此外，廣深港高鐵西九龍站口岸及蓮塘口岸的日均客流，亦預計分別達13萬及11萬人次。建議旅客在選擇通關口岸時，可參考預測並預留充足的過關時間。

深圳7大口岸預計出/入境高峰時段

為方便旅客規劃行程，避免在關口大排長龍，深圳官方整理了深圳7大口岸的具體通關時間、預計人流高峰日期，以及早晚出入境的高峰時段。旅客可盡量避開最繁忙的時段，或考慮選擇客流相對平穩的口岸過關：

口岸名稱

通關時間

預計高峰日期

入境高峰時段

出境高峰時段

備註 / 建議

皇崗口岸

24小時通關

6月18日晚、19日、21日

09:00-12:00、22:00-01:00

20:00-01:00

非高峰時段相對平穩，可作「錯峰備選口岸」

福田口岸

06:30-22:30

6月18日晚、19日、21日

08:00-14:00、18:00-22:00

09:00-12:00、19:00-22:00

客流極度繁忙

羅湖口岸

06:30-24:00

6月18日晚、19日、21日

08:00-13:00、16:00-22:00

08:00-13:00、16:00-22:00

客流極度繁忙

深圳灣口岸

06:30-24:00

6月18日晚、19日、21日

08:00-12:00、15:00-21:00

08:00-12:00、15:00-21:00

客流極度繁忙

蓮塘口岸

07:00-22:00

6月19日、21日

09:00-13:00

08:30-12:00、16:00-22:00

客流極度繁忙

西九龍站口岸

06:30-23:30

6月19日、21日

08:00-11:00、15:00-17:00

09:00-13:00、20:00-22:00

廣深港高鐵，客流極度繁忙

文錦渡口岸

07:00-22:00

較少高峰

相對平穩

相對平穩

客流總體較平穩，強烈建議作「錯峰備選口岸」

官方呼籲時刻留意客流變化

面對即將到來的過關人潮，當局強烈呼籲旅客，出行前應及時關注口岸客流變化並盡量錯峰出行。此外，出發前務必仔細檢查個人及同行者的出入境證件是否在有效期內，特別是回鄉證有效日期，避免因證件問題影響行程。通關時亦請照顧好同行長者及兒童，保持有序排隊。

資料來源：深圳邊檢＠微信公眾號

同場加映：港鐵北上深圳乘車優惠！八達通1招即賺免費車程 羅湖/落馬洲出發都得

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
01:28
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
5小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
17小時前
00:32
有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡
突發
12小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
15小時前
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-16 10:48 HKT
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身 劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭 讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2小時前
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
20小時前
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆有原因獲讚顏值高
03:47
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高
申訴熱話
4小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
21小時前
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
飲食
18小時前