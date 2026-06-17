端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰

每逢假日，深港兩地的跨境出行需求便會大幅增加。隨著端午假期將至，大量旅客計劃北上或南下探親與旅遊。「深圳邊檢」微信公眾號近日發布數據預測，料假期期間深圳各口岸日均客流量將高達105萬人次，同時預測了羅湖、福田、深圳灣、蓮塘等七大口岸的高峰時段，以助旅客及早規劃行程，順利通關。

深圳官方預測7大口岸端午長假人流 羅湖/福田/深圳灣/蓮塘口岸

根據官方公布的預測數據，端午節假期的單日客流峰值預計將出現在6月19日，單日人流可達108萬人次。在通關時段方面，6月18日晚上6時至9時、以及6月19日上午8時至11時將迎來入境客流高峰；而6月21日下午3時至晚上10時則預計會出現出境客流高峰。

這次端午假期的過關大客流，將主要集中在五個大型口岸。根據預測，日均出入境人次最高的為羅湖口岸，預計將達26萬人次；緊隨其後的是福田口岸，約24萬人次；而深圳灣口岸的客流量預計也將達到20萬人次。此外，廣深港高鐵西九龍站口岸及蓮塘口岸的日均客流，亦預計分別達13萬及11萬人次。建議旅客在選擇通關口岸時，可參考預測並預留充足的過關時間。

深圳7大口岸預計出/入境高峰時段

為方便旅客規劃行程，避免在關口大排長龍，深圳官方整理了深圳7大口岸的具體通關時間、預計人流高峰日期，以及早晚出入境的高峰時段。旅客可盡量避開最繁忙的時段，或考慮選擇客流相對平穩的口岸過關：

口岸名稱 通關時間 預計高峰日期 入境高峰時段 出境高峰時段 備註 / 建議 皇崗口岸 24小時通關 6月18日晚、19日、21日 09:00-12:00、22:00-01:00 20:00-01:00 非高峰時段相對平穩，可作「錯峰備選口岸」 福田口岸 06:30-22:30 6月18日晚、19日、21日 08:00-14:00、18:00-22:00 09:00-12:00、19:00-22:00 客流極度繁忙 羅湖口岸 06:30-24:00 6月18日晚、19日、21日 08:00-13:00、16:00-22:00 08:00-13:00、16:00-22:00 客流極度繁忙 深圳灣口岸 06:30-24:00 6月18日晚、19日、21日 08:00-12:00、15:00-21:00 08:00-12:00、15:00-21:00 客流極度繁忙 蓮塘口岸 07:00-22:00 6月19日、21日 09:00-13:00 08:30-12:00、16:00-22:00 客流極度繁忙 西九龍站口岸 06:30-23:30 6月19日、21日 08:00-11:00、15:00-17:00 09:00-13:00、20:00-22:00 廣深港高鐵，客流極度繁忙 文錦渡口岸 07:00-22:00 較少高峰 相對平穩 相對平穩 客流總體較平穩，強烈建議作「錯峰備選口岸」

官方呼籲時刻留意客流變化

面對即將到來的過關人潮，當局強烈呼籲旅客，出行前應及時關注口岸客流變化並盡量錯峰出行。此外，出發前務必仔細檢查個人及同行者的出入境證件是否在有效期內，特別是回鄉證有效日期，避免因證件問題影響行程。通關時亦請照顧好同行長者及兒童，保持有序排隊。

資料來源：深圳邊檢＠微信公眾號