蓮塘街市爆紅荷葉蒸雞！¥58/隻肉滑雞味濃？港人熱推「性價比到癲！」惟1原因網民唔敢買…

港人北上消費的熱潮持續升溫，當中北上買餸更成為不少市民的假日活動。近日，有網民在社交平台分享深圳蓮塘街市爆紅的荷葉蒸雞，試過後大讚雞隻好味，肉滑雞味濃。帖文更隨即引起網民熱議，但評價卻好壞參半，即睇內文詳情。

蓮塘街市¥58/隻荷葉蒸雞！獲港人力推 大讚「肉滑雞味濃」

蓮塘口岸鄰近的街市如坳下肉菜市場，因交通便利、物價相宜，是不少港人北上買餸的熱點。最近有網民在facebook群組上分享，表示蓮塘街市購買荷葉蒸雞的體驗，指一隻¥58的蒸雞「真的好味」，更是第二次去幫襯，並建議其他網友「值得是（試）一次」。

而早前亦有其他網民分享在另一個同樣位於蓮塘街市的檔口，以同等價錢買到的高質荷葉蒸雞。事主對雞隻的質素讚不絕口，形容蒸雞「雞味濃，啲肉係滑，雞本身唔肥，皮喺煙韌脆」。他更分享自己即場試食的經過，指「老闆斬緊，我即場拎隻雞翼食，仲熱㗎好好味」，大讚「性價比到…癲呀」。

網民反應兩極 質疑「黑腳似中毒」？

帖文一出，留言區反應相當熱烈。不少網民表示認同，稱讚「58蚊一隻就真係幾抵」，更有食客分享經驗，指「雞胸都好食，唔錯的」及「食過兩次荷葉蒸雞，食完都不會口渴」，力證雞隻質素。

然而，有部分網民對其中一檔所賣的蒸雞有黑色雞腳感到疑惑，「黑腳似中毒」、「點解對腳黑色，是不是打激素」等；亦有人對雞隻的品質及衛生情況表示擔憂，直言「好唔衛生」。有曾購買過的網民也表示，發現雞隻買回家後「有酸味」，亦有人認為雞肉口感過於軟腍，「肉淋應該係冰鮮」，而非新鮮雞。

資料來源︰ 深圳大陸吃喝玩樂交流＠fb