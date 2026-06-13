羅湖口岸過關遇回鄉證過期！原路折返比想像中麻煩？網民分享2大應對方法...

假日北上消遣本是樂事，但若抵達口岸才驚覺回鄉證已經失效，難免會大失所望。一名港人昨日早上前往羅湖口岸辦理出境手續時，因事前未有檢查回鄉證的有效期，導致最終花費了半天時間在香港境內乘車折返。儘管對此感到無奈，她事後亦總結了自身經歷，並分享了兩個應對的解決方案。

羅湖口岸過關驚覺回鄉證過期 網民分享兩大應對方案

事主昨日（12日）透過社交平台Threads上發文講述經過。她表示，當日早上大約十時從將軍澳搭乘港鐵出發前往羅湖。完成香港段的出境手續後，才在內地口岸發現回鄉證失效，她坦言自己不常前往內地而疏忽了此事，並形容這次經歷讓她認識了許多從前不知道的事物。

她指出在口岸才發現證件失效，旅客一般有兩種處理方式。如果仍須於當天入境內地，可選擇到口岸的中國旅行社申請一次性的臨時通行證（俗稱「臨通」）。辦理該證件的總收費為$570，而等候時間則取決於現場排隊人數，事主當時了解到的輪候時間約為兩小時。

原路折返香港手續繁複

最終，事主選擇不申請臨時通行證，並開始進行原路折返香港的程序。她提到，折返過程並不如想像般「可以就咁原路返回」。旅客必須先到特定的櫃位排隊，將證件交給工作人員進行通報，然後需逆向穿梭於大量順向過關的人群中返回。

當退回到香港管制站一側時，旅客需要接受行李搜查，並回答折返的具體理由。其後，工作人員會指示旅客在一個獨立空間內等候，並由另一位人員重新核實退回的原因。在完成視像鏡頭的身份確認後，方能搭乘升降機返回東鐵綫月台乘車離開。事主最終在當天下午兩時才回到將軍澳。

資料來源：rachelman412＠Threads