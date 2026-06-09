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羅湖酒店點心放題¥108/位！任食近30款點心+免收加一 網民：香港大把平過佢

旅遊
更新時間：15:20 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:20 2026-06-09 HKT

近年港人北上消費蔚然成風，深圳不少食肆成為港人的熱門好去處。近日，有網民推介位於羅湖口岸附近一間酒店的點心放題，每位¥108即可任飲任食近30款點心，2至6人同行另設額外優惠，加上星期一至日免收加一服務費，性價比似乎不錯。不過，有部分港人直言：「香港大把，平過佢啦」，認為在比較價格、車費及食物質素後，留港飲茶似乎更加划算，詳情即睇下文。

羅湖富臨酒店¥108點心放題！任食近30款點心+免收加一

最近，有網民在社交平台發文，推介羅湖口岸附近的富臨大酒店中菜廳「樂滿樓」點心放題，每位收費為¥108，任飲任食多款粵式點心，包括燒賣、蝦餃、牛肉球、叉燒包等，限時90分鐘，星期一至日午市時段供應，免收加一服務費，加上酒店位置鄰近羅湖口岸，過關後步行即可到達，交通便利。

據餐牌顯示，如多人惠顧點心放題更可享有額外優惠，分別為¥208／2位、¥408／4位及¥608／6位，折後人均只需約¥101；滿4位贈送1道菜品（4選1）、6位贈送2道菜品（6選2）。

網民反稱：香港大把平過佢

帖文一出，隨即吸引不少網民留言討論，有人表示：「呢間出名抵，我每次去也是只食蝦餃」；惟亦有不少網民認為餐廳出品的質素一般，而且價錢偏貴，「食過，麻麻哋」、「點心一般啫，算不抵」、「一個人可能抵既，因為可以叫多幾款，2-3個人食，同平時咪差唔多」，認為性價比不高，無需專程北上。

與此同時，有網民則指出這個價錢在香港也能夠找到不少選擇，甚至性價比更高，「在香港，去酒樓飲茶，港幣80圓已經很不錯，而且不要車費！」、「香港任食點心都係咁上下，仲要質素好過你」、「香港大把，平過佢啦」、「旺角一堆都係！仲係港紙」。

富臨大酒店中菜廳「樂滿樓」點心放題

來源：Facebook、小紅書

文：LW

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