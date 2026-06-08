深圳灣口岸全新智能公共廁所啟用！新位置、新設施 網民大讚3設計超貼心： 公廁都變大灣區好去處！
更新時間：12:31 2026-06-08 HKT
發佈時間：12:31 2026-06-08 HKT
發佈時間：12:31 2026-06-08 HKT
深圳灣口岸近年成為港人北上熱門口岸，每逢展長假期通關人流絡繹不絕。深圳市人民政府口岸辦公室早前發布公告，為持續改善通關配套環境並提升出入境旅客的整體體驗，深圳灣口岸新建的智慧化公共廁所已竣工，並於6月8日凌晨零時起進入試運營階段。而口岸原有的公共洗手間已正式停止運作。旅客如需使用相關設施，須移步前往全新的智慧公廁。
深圳灣口岸全新智能公廁！位置鄰近地鐵站 3大貼心設計獲大讚
新建的智慧公廁設於舊有洗手間北端的東西兩側，鄰近知名甜品店Kumo Kumo及儲物櫃區域，鄰近深圳灣口岸地鐵站。新洗手間全面引入了智能化設備與便民設計，旨在優化口岸的整體服務品質。
綜合網民與官方分享公廁內的情況，新設施具備多項升級設計：首先是廁格數量相當充足，新洗手間全面引入了智能化設備，有網民實測後詳細列出當中的升級配置：「超多格，坐廁、踎厠都有」，其中座廁更附設自動開合廁板及感應沖水系統，提升衛生水平。此外，設計亦照顧到不同群體的需要，配備了「傷殘洗手間同嬰兒一護理間」，整體設施相當完善。
網民評價：設備完善 建議清潔管理
不少網民在體驗全新公廁後於網上分享了看法。許多人對新設計表示讚賞，滿意新公廁的冷氣充足及設備現代化，甚至有網民打趣形容新廁所已成為「大灣區好去處」。同時，有意見認為由於口岸人流密集，洗手間使用率極高，因此希望當局能加強工作人員定時清潔，建議相關部門未來需加強日常管理及衛生維護，以保持環境整潔。
資料、圖片來源：深圳大灣區好去處開心share、深圳市人民政府口岸辦公室
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