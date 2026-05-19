港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得

隨著跨境交通日益便利，越來越多港人選擇乘搭不同級別的高鐵列車北上出行。近日，一名港男於深圳羅湖乘搭高鐵前往廣州，並以¥209的價錢體驗了車廂內的商務座，對豪華舒適的環境讚不絕口，形容其體驗極佳。

港男體驗高鐵商務座 ¥209深圳去廣州包一餐+免費小食

該名網民在Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」上講述自己從深圳羅湖乘搭高鐵直達廣州站的體驗。他購買了票價為¥209的商務座，65分鐘的車程不僅包含了一份餐點及小食，座椅的設計更讓他覺得像「飛機長途商務位咁豪華」。

帖主更將此與香港出發的高鐵作對比，指出香港高鐵前往廣州東的二等座票價需¥215，因此他認為若時間充裕，「寧願東鐵上羅湖轉車更高性價比」。此外，他也提醒其他網民，一天只有數班高鐵是「智能復興號」，且只有中午和傍晚的車次才有盒飯派發。

網民指車程太短：慳返啲錢坐經濟位仲實際

帖文發佈後，引起了不少網民的迴響與討論。部分網民對商務座的舒適度表示嚮往，認為商務座能提供「一個可以伸展嘅地方」，並表示「睇落好舒服，虛榮一吓有咩所謂」。更有網民補充，購買商務座可提早到車站使用專用的商務座候車室，享受小食及飲品任食的待遇，認為是「超值享受寧靜」。

然而，也有另一派網民從實用性角度出發。他們認為由於車程僅約一小時，時間太短，「坐得65分鐘都未享受夠就落車，就嘥咗」。這部分網民指出，在短途車程中商務艙的作用不大，「慳返啲錢坐經濟位仲實際」。

資料來源：深圳吃喝玩樂資訊關注組