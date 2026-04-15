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西九高鐵站全新出口開通！無縫連接甲級寫字樓 收工落樓直達車站？網民：從容得像散步

生活百科
更新時間：15:09 2026-04-15 HKT
發佈時間：15:09 2026-04-15 HKT

不少打工仔求職時都會考慮職場的交通是否方便，如果上班地點能與車站「無縫連接」更是理想不過。最近，有網民發現位於高鐵西九龍站開通全新出口，連接車站上蓋的International Gateway Centre（IGC）大堂，形容打工仔只需乘搭電梯到大堂即可直達高鐵車站，以及連接的三條港鐵綫，出勤更方便！

西九高鐵站全新出口開通！收工落樓直達車站？網民：從容得像散步

International Gateway Centre（IGC）位處香港西九龍高鐵站上蓋，由兩座雙子塔式大樓組成，連接接機場快線及三條港鐵綫，提供約260萬平方呎的甲級寫字樓空間，下方亦將設樓高5層的商場，陸續將有多個國際企業及品牌進駐。

最近，有小紅書網民發現高鐵西九龍站開通全新出口，連接IGC大堂及車站，實測大堂乘搭電梯到達L1層，即可到達高鐵西九龍站，形容全程「恒溫控制」，夏天也不怕走到汗流浹背，如長假期前需要乘搭高鐵，也不需要與其他乘客上演「生死時速」，笑言「下樓轉個灣就直抵檢票口，從容得像散步一樣」。

提提大家，如果想由L出口前往高鐵西九龍站的檢票口，可於L1層乘搭電梯至B1層的票務大堂及離港大堂；IGC亦連接機場快綫及三條港鐵綫，包括屯馬綫、東涌綫及迪士尼綫。

內地網民提1招避高鐵的士站長龍

帖文引起不少內地網民討論，有人大讚室內設計高級，「細節真的沒得說，尤其是inte燈光設計，非常高級，全是見光不見燈」，也有人表示現時場內部分通道仍未開放，「商場還待開業，所以上周去都是轉好好幾個灣才到辦公樓真正的大堂」；有人則好奇日後電召的士時是否可以將接送點改成IGC大堂，無需再因高鐵的士站塞車而花時間等候，「以後去高鐵站是不是可以在IGC下車了，的士進去常常堵…」、「以後所有市民都去IGC大廳門口搭計程車不就得了，我現在也是去ritz大廳打，有人幫開門」。

來源：港鐵、新鴻基地產發展有限公司、伊藤不二@小紅書

文：LW

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