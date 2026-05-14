長者內地搭火車有優惠！中國國家鐵路推限時特價票 港人憑回鄉證都有份 即睇購票方法

為鼓勵長者多出行，享受生活，中國國家鐵路集團近日宣布會推出一項專為老友記而設的新措施。於5月底至6月底的淡季周中時段，逢星期一至五期間會為年滿60歲的長者旅客提供動車組列車票價9折優惠，連持有回鄉證的香港銀髮族都受惠，讓長者出行更添實惠。

內地鐵路長者限時優惠！憑回鄉證購票有9折

中國國家鐵路集團有限公司近日透過官方渠道發布消息，指為「更好地服務廣大長者旅客美好出行需求」，將會推出長者旅客淡季周中購票優惠服務，相關車票會由5月15日起陸續發售，旨在鼓勵銀髮族多出行消費。

年滿60歲有享9折 限時1個月

根據鐵路部門的公布，這次優惠適用於年滿60周歲及以上，並且持有中華人民共和國居民身份證、港澳居民居住證、台灣居民居住證、港澳居民來往內地通行證（即回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證、外國人永久居留身份證、臨時身份證明及居民戶口簿的長者旅客。

合資格的長者只需購買開車時間於5月29日至6月30日期間的周中時段，即周一12:00至周五12:00出發的部分動車組列車車票，即可享受票價9折優惠，線上或線下購票都適用。

官方購票平台「敬」字優惠班次

需要留意的是，6月18日至22日的端午節假期的班次除外。而在鐵路官方購票平台「鐵路12306」上，相關優惠班次會被標註「敬」字，而成功購買的車票及訂單詳情上則會標註「長者優惠」字樣。

另外，如年滿60歲並持有殘疾軍人證、傷殘人民警察證、國家綜合性消防救援隊伍殘疾人員證的中國公民等特定證件的人士，可在原有優待票價的基礎上再享9折「折上折」優惠。同時，成功購票的長者會員旅客，將享受「普通常旅客會員的3倍積分優惠」，可用於兌換火車票或升級座位。

資料來源︰中國鐵路

