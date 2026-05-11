港人都有份！深圳衛健委福田「帶狀疱疹疫苗」優惠 50歲以上長者第二針免費 兩針僅需¥1650 附預約教學

深圳蛇針優惠｜隨著深港兩地交流日益緊密，北上睇症、做檢查成為許多香港市民的健康新選擇。近日，深圳衛健委轄下福田區疾病預防控制中心推出疫苗接種惠民活動，其中俗稱「蛇針」的重組帶狀疱疹疫苗優惠，50歲或以上香港長者們亦可參與，在指定期間內完成接種，可享第二針免費的優惠，提供了極具吸引力的健康保障。

港人北上打蛇針優惠！福田區疫苗接種惠民活動 50歲以上長者第二針免費

港人北上打蛇針第二針免費！深圳福田區疫苗接種惠民活動 兩針僅需¥1650

疾病預防控制中心為提升市民健康水平及減輕他們的負擔，於去年8月起特別推出福田區疫苗接種惠民活動，其中俗稱「蛇針」的「重組帶狀疱疹疫苗（CHO細胞）」被納入優惠範圍內，只要滿足接種條件，港澳台及外籍人士同樣可以享受「首針自費，第二針疫苗免費」的優惠。

在活動期間，第一針「重組帶狀疱疹疫苗（CHO細胞）」的費用為¥1629，完成後第二針僅需支付¥21的服務費，兩針總費用合計為¥1650。需注意，若港人選擇使用醫療券，則會按原價¥3643進行結算。

深圳福田區接種「重組帶狀疱疹疫苗（CHO細胞）」價錢：

疫苗類型 優惠對象 接種程序 第一劑 第二劑 總費用 重組帶狀皰疹疫苗（CHO細胞） 50歲以上人士 2劑次（0、2月） ¥1629 ¥21（服務費） ¥1650

誰可享深圳福田區疫苗接種「蛇針」優惠？

凡年滿50周歲及以上，且過往沒有接種過此類疫苗的人士即可享有第二針免費的優惠。參與者必須在福田區同一間預防接種門診完成兩劑次的全程接種，方可享受第二劑的費用減免。

福田區「疫苗接種惠民活動」活動時間：

首針接種期限：即日起至至2026年9月30日

完成全程接種期限：必須在2027年3月31日前完成

港人也可以享有優惠嗎？

可以。港澳台及外籍人士只需攜帶相應的身份證明文件（如回鄉證、護照等）前往接種，即可同享此項惠民活動。

深圳市福田區接種「重組帶狀疱疹疫苗（CHO細胞）」預約流程

深圳市福田區接種「重組帶狀疱疹疫苗（CHO細胞）」預約流程

深圳市福田區接種「重組帶狀疱疹疫苗（CHO細胞）」預約流程

有意接種「重組帶狀疱疹疫苗（CHO細胞）」的香港居民，只需攜帶回鄉證或護照等身份證明文件，即可按以下步驟操作預約。

打開微信（WeChat），搜尋小程序：「深圳疾控」或「深圳衛健委」。 點擊「打疫苗」，並選擇「成人預約」。 在列表中選擇「帶狀疱疹疫苗（CHO细胞）」。 選擇有「可預約」標示的社康中心，並確認時間。

為何會「生蛇」？

根據香港衞生署資料，「生蛇」的正確學名是「帶狀疱疹」，它是由曾引發水痘的水痘帶狀疱疹病毒所致。病毒在水痘患者痊癒後，會長期潛伏於體內神經。當身體免疫力因年紀漸長、生活壓力或疾病而下降時，潛伏的病毒便可能再度活躍，沿著神經線引發疼痛及皮膚出疹。

資料來源：健康福田