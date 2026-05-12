羅湖口岸深港青春大道揭幕！國貿全新大型商場料6月開業 設深港青年公寓/創業孵化中心

近年中港兩地交流日益頻繁，不少港人選擇移居深圳工作及生活。最近，羅湖區再有全新潮流地標登場，位於深圳火車站至深南路的「深港青春大道」正式揭幕，並率先公開其中三大重點項目，包括斥資2億元改造的旗艦商場「國貿SPRING」、青年長租公寓及星空數智孵化中心，為深港年輕人提供創新創業的新基地。

羅湖口岸深港青春大道揭幕！3大重點項目 國貿全新潮流地標/深港青年公寓

羅湖口岸於2025年的通關量突破7,000萬人次，日均近20萬，其中18至40歲青年佔60%。隨深港雙城生活愈發普及，位於羅湖區的人民南路成為他們日常往來的核心樞紐。為了把握這個優勢，羅湖打造全新「深港青春大道」，串聯羅湖口岸、深圳火車站、國貿大廈等深港地標街道，以「青春經濟」為切入點，推動深港融合。

「深港青春大道」坐擁沿線近5萬平方米的產業空間，推出3大重點項目，包括「國貿SPRING」、「星空數智孵化中心」及深港青年公寓，由推動創業、安居服務及消費形態升級，吸引更多兩地年輕人聚集

1. 國貿SPRING：全新潮流文化空間

「國貿SPRING」為人民南商圈全新旗艦項目，斥資2億人民幣重新改造約3萬平方米的空間，預計於6月18日正式開業。商場外立面以「春色畫卷」為主題，8000平方米前廣場化身成藝術景觀大道，如同置身沉浸式美術館：；涵蓋多元化的業務形態，如科技潮物、潮玩手作、國風餐飲、健身美容等應有盡有；採用「全域策展」理念，將藝術展融入公共空間，形成全方位的逛展動線。

2. 深港青年公寓：羅湖首個大型長租公寓項目

鄰近羅湖口岸、春風路與東門南路交界的萬科老地方大廈將設有羅湖首個大型深港青年長租公寓項目，首批推出606套房源，設有7種戶型，空間分別由25至60平方米不等，設會客區、派對區、自習室、綜合娛樂區等。項目主打「拎包入住」，下樓直達商圈及社區空間，實現「五分鐘青春生活圈」。加上地理位置方便，位處地鐵2號線及9號線交匯處，由口岸直達香港高等學府約30至40分鐘。

3. 星空數智孵化中心：青年創業新基地

星空數智孵化中心位於天安國際大廈，將於5月21日正式開業，全層佔地近千平方米，有85個共享卡位及獨立辦公室，一人或多人團隊均可進駐，重點聚焦金融科技、數字創意、現代服務業、人工智能等項目。

來源：羅湖發布

文：LW