深圳小象超市｜美團自營超市進駐福田領展中心城！主打新鮮蔬果/零食/烘焙 設熟食、海鮮肉類加工區

內地多間大型連鎖超市如山姆、Costco、盒馬鮮生等，因價格實惠及貨品種類繁多而深受港人愛戴。美團旗下自營超市「小象超市」近日亦宣布將進駐深圳福田領展中心城，定位為精品超市，主打新鮮蔬果、零食及烘焙產品，並設有熟食區及海鮮肉類代客加工服務，為深圳乃至北上消費的香港市民，帶來一個集購物、餐飲、休閒於一體的新選擇。

美團自營超市「小象超市」進駐深圳福田！ 主打新鮮蔬果/零食/烘焙/熟食

「小象超市」的華南首店選址於深圳福田領展中心城B1層，佔地面積達3000至5000平方米，採用清新簡約的裝修風格，以低矮貨架搭配明亮光線，營造舒適的購物環境。超市內不僅提供蔬果海鮮、休閒零食、酒水飲料、日用百貨等多個類別的商品，亦推出了「小象」、「象大厨」、「象小家」等自家品牌，更增設現製熟食區及水產肉禽免費加工等服務，且不設會員費，兼顧品質與性價比。

而超市深圳店的地理位置極具吸引力，領展中心城為地鐵上蓋物業，無縫連接深圳地鐵1號線及4號線，距離港人北上主要關口之一的「福田口岸」僅兩站之遙，步行至「福田高鐵站」也只需約5分鐘，交通極為便利。為經常北上消費的香港市民，提供了一個便捷且具新鮮感的消費熱點。

「小象超市」深圳首店 被譽盒馬勁敵

「小象超市」為美團旗下的自營前置倉即時零售業務，前身為港人可能較為熟悉的「美團買菜」。品牌於2023年12月正式升級，與內地大型連鎖超市「盒馬鮮生」、「七鮮超市」等的定位相似。自2025年12月於北京開設全國首家線下超市以來，小象超市已先後落地北京、寧波，此次深圳首店的開設，標誌著其正加速向華南市場擴張。

資料來源：小紅書