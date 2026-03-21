機票燃油費飆升！旅遊平台揭機票最便宜是這天 僅2成旅客猜對...
更新時間：12:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-21 HKT
隨著長假期及旅遊旺季將至，加上國際燃油價格上漲，航空公司紛紛調高燃油附加費，導致機票成本節節攀升。如何在旅費上精打細算，成為旅客的重要課題。全球旅遊搜尋引擎「Skyscanner」於近日公布最新飛行價格數據分析，2026年旅客外遊的最便宜日子為星期三。
旅遊平台Skyscanner公布2026年每週最便宜機票日
旅遊週三出發最划算
近期旅遊需求強勁復甦，但機票價格卻因燃油附加費等因素不斷上漲，加重了旅客的負擔。為此，「Skyscanner」根據其龐大的用戶數據進行分析，為消費者提供一個簡單而有效的省錢秘訣。引述外媒報道，2026年平均票價最低的日子落在「星期三」。有趣的是，這項發現與多數人的預期不同。
報告顯示，僅有「25%」的受訪者猜對答案，而高達「31%」的民眾則誤以為「星期二」最划算。報告解釋，票價高低與市場需求息息相關，雖然最便宜的旅行日可能因航線和月份而異，但通常週中航班的需求較少，從而導致價格下降。
旺季、航線仍是關鍵
此數據為計劃出遊的民眾提供了一個明確的指引，即避開週末高峰，選擇週三出發可能有機會省下一筆費用。然而，報告也提醒，這並非絕對的黃金法則，票價仍會隨航線與旅遊時間有所變動。例如，在熱門旅遊地點或傳統旺季期間，即使是平日出發，價格仍可能維持在較高水準。
資料來源：GOBankingRates
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